São Paulo usa Data Fifa para recuperar atletas e manter embalo no Brasileirão Feminino
Tricolor começou a competição com duas vitórias
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo aproveita a pausa da Data Fifa para acelerar a recuperação de atletas no departamento médico e ganhar fôlego para a sequência do Brasileirão Feminino. Sete jogadoras ficaram de fora da vitória diante do Bahia.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Paysandu apresenta elenco feminino para a disputa da Série A2 do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino25/02/2026
- Futebol Feminino
Sochor se reinventa como camisa 10 e lidera Fluminense no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/02/2026
Embalado por duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Tricolor tenta manter os 100% de aproveitamento enquanto trabalha para reintegrar peças importantes ao elenco. Elas voltam a campo no sábado, 14 de março, às 16h, contra o Fluminense, fora de casa, pelo Brasileiro. Depois, recebe o Palmeiras na segunda-feira, 23, às 20h.
Na sequência, enfrenta o Atlético-MG como visitante na sexta-feira, 27, às 21h30, e fecha a série de março contra o Grêmio, em casa, na segunda-feira, 30, às 19h. O time ainda tem compromisso marcado para o dia 20 de abril, às 19h, pela competição.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O departamento médico do São Paulo
A lista de jogadoras em tratamento é extensa. A lateral Bia Menezes se recupera de lesão no ligamento do tornozelo. Camilinha trata uma lesão muscular na panturrilha. Karla Alves está em recuperação após fratura no tornozelo, enquanto Kesia Sena lida com lesão no ligamento do pé. Robinha está em fase de transição após cirurgia de Haglund no calcâneo. Vi Amaral trata uma fratura subcondral no joelho, e Yasmin se recupera de um quadro de sinusite.
Bom início de temporada
Apesar dos desfalques, o início de campanha é animador. Na estreia, o São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre. Darlene abriu o placar para as Gurias Coloradas no começo do jogo, mas o Tricolor reagiu ainda antes do intervalo, quando Duda Serrana aproveitou sobra na área após escanteio e deixou tudo igual. No segundo tempo, logo nos primeiros segundos, Giovanna Crivelari apareceu dentro da área para marcar o gol da virada e garantir os três pontos.
Na segunda rodada, mais uma vitória por 2 a 1, desta vez sobre o Bahia, em Cotia. Giovanna Crivelari voltou a balançar as redes e abriu o placar para as Soberanas. Cássia empatou ainda na etapa inicial, mas Gadu definiu o triunfo são-paulino no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chegou aos seis pontos e fechou a rodada na terceira colocação, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras no saldo de gols.
+ Aposte no São Paulo no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias