O São Paulo aproveita a pausa da Data Fifa para acelerar a recuperação de atletas no departamento médico e ganhar fôlego para a sequência do Brasileirão Feminino. Sete jogadoras ficaram de fora da vitória diante do Bahia.

Embalado por duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Tricolor tenta manter os 100% de aproveitamento enquanto trabalha para reintegrar peças importantes ao elenco. Elas voltam a campo no sábado, 14 de março, às 16h, contra o Fluminense, fora de casa, pelo Brasileiro. Depois, recebe o Palmeiras na segunda-feira, 23, às 20h.

Na sequência, enfrenta o Atlético-MG como visitante na sexta-feira, 27, às 21h30, e fecha a série de março contra o Grêmio, em casa, na segunda-feira, 30, às 19h. O time ainda tem compromisso marcado para o dia 20 de abril, às 19h, pela competição.

O departamento médico do São Paulo

A lista de jogadoras em tratamento é extensa. A lateral Bia Menezes se recupera de lesão no ligamento do tornozelo. Camilinha trata uma lesão muscular na panturrilha. Karla Alves está em recuperação após fratura no tornozelo, enquanto Kesia Sena lida com lesão no ligamento do pé. Robinha está em fase de transição após cirurgia de Haglund no calcâneo. Vi Amaral trata uma fratura subcondral no joelho, e Yasmin se recupera de um quadro de sinusite.

Bia Menezes chegou ao São Paulo em 2024. (Foto: Divulgação / São Paulo)

Bom início de temporada

Apesar dos desfalques, o início de campanha é animador. Na estreia, o São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre. Darlene abriu o placar para as Gurias Coloradas no começo do jogo, mas o Tricolor reagiu ainda antes do intervalo, quando Duda Serrana aproveitou sobra na área após escanteio e deixou tudo igual. No segundo tempo, logo nos primeiros segundos, Giovanna Crivelari apareceu dentro da área para marcar o gol da virada e garantir os três pontos.

Na segunda rodada, mais uma vitória por 2 a 1, desta vez sobre o Bahia, em Cotia. Giovanna Crivelari voltou a balançar as redes e abriu o placar para as Soberanas. Cássia empatou ainda na etapa inicial, mas Gadu definiu o triunfo são-paulino no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chegou aos seis pontos e fechou a rodada na terceira colocação, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras no saldo de gols.

