Mesmo com vantagem, Nogueira prega foco da Ferroviária em decisão contra o Botafogo
Meia valoriza atuação na ida, mas alerta que "não tem nada ganho" e projeta repetir bom desempenho fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
A Ferroviária entra em campo nesta quinta-feira (30) com vantagem importante para garantir vaga na semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20. Após vencer o Botafogo por 3 a 0 no jogo de ida, em Araraquara, a equipe grená encara novamente o adversário às 20h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo confronto de volta das quartas de final.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Brasileirão Feminino Sub-20: resultados dos jogos de ida das quartas de final
Futebol Feminino27/04/2026
- Futebol Feminino
Brasileirão Feminino sub-20: confira confrontos das quartas de final
Futebol Feminino05/04/2026
- Futebol Feminino
Denúncia de racismo paralisa partida do Brasileirão Feminino Sub-20 em Manaus
Futebol Feminino02/04/2026
Na primeira partida, disputada no dia 25 de abril, na Fonte Luminosa, a Ferroviária construiu um placar confortável, que dá margem para administrar a vantagem fora de casa.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Mesmo assim, o discurso no elenco é de cautela. A meia Maria Clara Nogueira destacou a confiança da equipe, mas reforçou a necessidade de manter o nível de concentração para confirmar a classificação.
— Foi um jogo muito bom nosso. A gente estava bem confiante por ser na Fonte, a nossa casa, e muito feliz com a presença da torcida. Conseguimos colocar em prática tudo o que vínhamos treinando e sair com um bom resultado como equipe — afirmou.
Pensando no duelo decisivo, a jogadora projetou uma equipe atenta, mesmo com o placar favorável construído na ida.
— Agora é focar no próximo jogo. Ainda não tem nada ganho, mas, se conseguirmos repetir o que fizemos e colocar tudo em prática de novo, queremos buscar mais uma vitória, dessa vez no Nilton Santos — completou.
Com a vantagem construída, a Ferroviária pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança à semifinal da competição.
+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Brasileirão Feminino sub-20: resultados dos jogos de ida
- Ferroviária 3 x 0 Botafogo
- Fluminense 2 x 2 Flamengo
- Internacional 2 x 1 Palmeiras
- Corinthians 0 x 0 São Paulo
Ferroviária x Botafogo-RJ - Brasileirão Feminino Sub-20 | Quartas de final (Ida) - 25.04.2026<br>FOTO: Pedro Alves | Ferroviária
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias