A Ferroviária entra em campo nesta quinta-feira (30) com vantagem importante para garantir vaga na semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20. Após vencer o Botafogo por 3 a 0 no jogo de ida, em Araraquara, a equipe grená encara novamente o adversário às 20h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo confronto de volta das quartas de final.

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Na primeira partida, disputada no dia 25 de abril, na Fonte Luminosa, a Ferroviária construiu um placar confortável, que dá margem para administrar a vantagem fora de casa.

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Mesmo assim, o discurso no elenco é de cautela. A meia Maria Clara Nogueira destacou a confiança da equipe, mas reforçou a necessidade de manter o nível de concentração para confirmar a classificação.

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— Foi um jogo muito bom nosso. A gente estava bem confiante por ser na Fonte, a nossa casa, e muito feliz com a presença da torcida. Conseguimos colocar em prática tudo o que vínhamos treinando e sair com um bom resultado como equipe — afirmou.

Pensando no duelo decisivo, a jogadora projetou uma equipe atenta, mesmo com o placar favorável construído na ida.

— Agora é focar no próximo jogo. Ainda não tem nada ganho, mas, se conseguirmos repetir o que fizemos e colocar tudo em prática de novo, queremos buscar mais uma vitória, dessa vez no Nilton Santos — completou.

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Com a vantagem construída, a Ferroviária pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim avança à semifinal da competição.

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Brasileirão Feminino sub-20: resultados dos jogos de ida

Ferroviária 3 x 0 Botafogo

Fluminense 2 x 2 Flamengo

Internacional 2 x 1 Palmeiras

Corinthians 0 x 0 São Paulo

Ferroviária x Botafogo-RJ - Brasileirão Feminino Sub-20 | Quartas de final (Ida) - 25.04.2026<br>FOTO: Pedro Alves | Ferroviária