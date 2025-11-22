Meia do Palmeiras sofre lesão no joelho e passará por cirurgia
Laís Melo fica de fora do restante da temporada
A meio-campista Laís Melo, do Palmeiras, não atua mais em 2025. Ela sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e passará por cirurgia nas próximas semanas.
Segundo nota divulgada pelo clube, a lesão ocorreu no último domingo (16), na goleada por 5 a 0 diante do Taubaté, pela 14ª rodada do Paulistão Feminino, e ainda não há previsão de retorno aos gramados. Confira comunicado:
A meio-campista Laís Melo sofreu, no último domingo (16), uma lesão no jogo contra o Taubaté pelo Paulista Feminino. Os exames apontaram ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. A atleta está sendo acompanhada pelo Departamento Médico do clube e deverá passar por cirurgia dentro de 4 a 6 semanas.
Na temporada, Laís soma 19 jogos e sete gols com a camisa Alviverde. Ela se junta às colegas de equipe Ana Flávia, Dudinha, Laís Estevam e Natascha, todas no departamento médico por lesões relacionadas a Ligamento Cruzado Anterior (LCA).
➡️ Por que um tipo de lesão no joelho é até 6 vezes mais comum no futebol feminino? Especialistas explicam
Palmeiras briga pelo título do Paulistão Feminino
Após conquistar a Copa do Brasil Feminina de forma inédita, o Palmeiras segue a preparação para a fase final do Paulistão.
A equipe entra em campo neste domingo (23), às 11h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do estadual, na Arena Fonte Luminosa. O jogo de volta será na quinta-feira (4), às 19h, na Arena Barueri.
➡️ Times paulistas confirmam domínio e ficam com as principais taças do feminino no ano
