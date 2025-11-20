Palmeiras vence Ferroviária e é campeão da Copa do Brasil Feminina 2025
Palestrinas venceram por 4 a 2 na Fonte Luminosa
O Palmeiras venceu a Ferroviária por 4 a 2 na tarde desta quinta-feira (20), na Fonte Luminosa, em Araraquara, e é campeão da Copa do Brasil Feminina de 2025. É a primeira vez que as Palestrinas conquistam esse título.
Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury balançaram as redes para o Alviverde, enquanto Andressa e Raquel marcaram para as Guerreiras Grenás.
Como foi a vitória do Palmeiras
A decisão em Araraquara começou em ritmo forte, com chegada das duas equipes e muita intensidade desde os primeiros minutos. A Ferroviária tentou assumir o controle no início, mas o Palmeiras respondeu rápido e o jogo ganhou velocidade.
Aos 21 do primeiro tempo, o Verdão abriu o placar. Raíssa Bahia encontrou espaço pela direita e cruzou na medida. Amanda Gutierres atacou o primeiro pau, se antecipou à defesa e testou firme na pequena área para fazer 1 a 0.
A Locomotiva não demorou para reagir. Aos 37, saiu o empate. Após bola levantada na área, Andressa apareceu bem posicionada, ganhou pelo alto e desviou no canto, sem chance para Kathe Tapia: 1 a 1 na Fonte Luminosa.
Mas o Palmeiras voltou a ficar na frente ainda antes do intervalo. No último lance do primeiro tempo, aos 47, Luciana fez grande defesa na finalização de Amanda Gutierres, mas o rebote caiu nos pés de Brena. A camisa 7 mostrou oportunismo e mandou para dentro: 2 a 1.
A etapa final começou com o Palmeiras ampliando. Aos 4 minutos, Tainá Maranhão converteu pênalti com frieza, deslocando Luciana e deixando o Verdão em vantagem confortável: 3 a 1.
A Ferroviária tentou voltar para o jogo, mas o Palmeiras manteve o controle e matou a decisão aos 34 do segundo tempo. Após erro de saída de bola de Fátima Dutra, Diany roubou e serviu Greicy. A atacante ajeitou, escolheu o canto e bateu com calma. Raquel ainda fez gol nos acréscimos, mas não foi suficiente para evitar o título alviverde.
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - FICHA TÉCNICA
- Data: quinta-feira, 20 de novembro
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Público: 3.602 torcedores
- Renda: R$ 30.090
- Gols: Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury (Palmeiras); Andressa e Raquel (Ferroviária)
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares (Sissi), Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly (Raquel); Vendito (Mylena Carioca) e Julia Beatriz (Mariana Santos). Técnico: Léo Mendes.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fê Palermo (Carla), Pati Maldaner e Ingryd (Espinales); Andressinha (Diany), Brena, Raíssa Bahia (Greyci) e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
