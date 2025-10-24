menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Meia do Palmeiras comemora primeira convocação para seleção da Colômbia principal

Greicy Landazury comemorou oportunidade na equipe principal

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
19:21
Atualizado há 0 minutos
Greicy Landazury, do Palmeiras, jogará pela seleção da Colômbia. (Fábio Menotti/Plameiras)
imagem cameraGreicy Landazury, do Palmeiras, jogará pela seleção da Colômbia. (Fábio Menotti/Plameiras)
A meio-campista Greicy Landazury, do Palmeiras, foi uma das novidades na convocação da seleção da Colômbia para a primeira Data FIFA da CONMEBOL Liga das Nações Feminina. Aos 21 anos, a jogadora vive um momento especial na carreira e vibrou com a oportunidade de vestir a camisa da Seleção principal pela primeira vez.

— Estou muito feliz com a minha convocação, poder viver esse momento e vestir essa camisa pela primeira vez com a Seleção principal é muito especial. Tenho feito bons jogos pelo meu clube, evoluído e esse meu crescimento me deu essa oportunidade, então fico muito feliz — disse Greicy.

A jogadora também projetou os desafios da equipe nos primeiros compromissos da competição:

— Sei que teremos jogos difíceis nessa primeira Data FIFA, o Peru e o Equador são boas equipes também, então tenho certeza que será uma boa primeira experiência para mim. Estou ansiosa pelos treinos e os momentos com a Seleção, vou aproveitar ao máximo — completou.

Colômbia disputa Liga das Nações Feminina

A CONMEBOL Liga das Nações Feminina começa nesta sexta-feira (24 de outubro) e marca um passo importante para o fortalecimento do futebol feminino sul-americano. A competição servirá como classificatória para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede.

O torneio terá nove seleções — Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — em formato de todos contra todos, com as duas melhores garantidas diretamente no Mundial e as terceira e quarta colocadas disputando a repescagem intercontinental.

➡️ Brasil perde para Itália, mas se classifica no Mundial Feminino sub-17

Rodada 1 – 24 de outubro de 2025

  1. Colômbia x Peru
  2. Bolívia x Equador
  3. Venezuela x Chile
  4. Argentina x Paraguai
  5. Livre: Uruguai

Rodada 2 – 28 de outubro de 2025

  1. Paraguai x Venezuela
  2. Chile x Bolívia
  3. Uruguai x Argentina
  4. Equador x Colômbia
  5. Livre: Peru

Rodada 3 – 28 de novembro de 2025

  1. Peru x Chile
  2. Paraguai x Uruguai
  3. Bolívia x Colômbia
  4. Equador x Venezuela
  5. Livre: Argentina

Rodada 4 – 2 de dezembro de 2025

  1. Venezuela x Peru
  2. Argentina x Bolívia
  3. Chile x Paraguai
  4. Uruguai x Equador
  5. Livre: Colômbia

Rodada 5 – 10 de abril de 2026

  1. Peru x Uruguai
  2. Paraguai x Equador
  3. Colômbia x Venezuela
  4. Chile x Argentina
  5. Livre: Bolívia

Rodada 6 – 14 de abril de 2026

  1. Peru x Paraguai
  2. Bolívia x Uruguai
  3. Venezuela x Argentina
  4. Colômbia x Chile
  5. Livre: Equador

Rodada 7 – 18 de abril de 2026

  1. Venezuela x Bolívia
  2. Argentina x Colômbia
  3. Uruguai x Chile
  4. Equador x Peru
  5. Livre: Paraguai

Rodada 8 – 5 de junho de 2026

  1. Bolívia x Paraguai
  2. Argentina x Peru
  3. Colômbia x Uruguai
  4. Chile x Equador
  5. Livre: Venezuela

Rodada 9 – 9 de junho de 2026

  1. Peru x Bolívia
  2. Paraguai x Colômbia
  3. Uruguai x Venezuela
  4. Equador x Argentina
  5. Livre: Chile
Colombian players celebrate after Brazil scored an own goal during the Women's Jogadoras da Colômbia comemoram gol contra do Brasil na final da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Colombian players celebrate after Brazil scored an own goal during the Women's Jogadoras da Colômbia comemoram gol contra do Brasil na final da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

