Meia do Palmeiras comemora primeira convocação para seleção da Colômbia principal
Greicy Landazury comemorou oportunidade na equipe principal
- Matéria
- Mais Notícias
A meio-campista Greicy Landazury, do Palmeiras, foi uma das novidades na convocação da seleção da Colômbia para a primeira Data FIFA da CONMEBOL Liga das Nações Feminina. Aos 21 anos, a jogadora vive um momento especial na carreira e vibrou com a oportunidade de vestir a camisa da Seleção principal pela primeira vez.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Palmeiras anuncia treinadora ex-Flamengo para time feminino
Futebol Feminino20/10/2025
- Futebol Feminino
Após se despedir do Palmeiras, Camilla Orlando se dedica à Seleção feminina sub-20
Futebol Feminino20/10/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras ‘herda’ vaga na Libertadores Feminina de 2026; entenda
Futebol Feminino19/10/2025
— Estou muito feliz com a minha convocação, poder viver esse momento e vestir essa camisa pela primeira vez com a Seleção principal é muito especial. Tenho feito bons jogos pelo meu clube, evoluído e esse meu crescimento me deu essa oportunidade, então fico muito feliz — disse Greicy.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A jogadora também projetou os desafios da equipe nos primeiros compromissos da competição:
— Sei que teremos jogos difíceis nessa primeira Data FIFA, o Peru e o Equador são boas equipes também, então tenho certeza que será uma boa primeira experiência para mim. Estou ansiosa pelos treinos e os momentos com a Seleção, vou aproveitar ao máximo — completou.
Colômbia disputa Liga das Nações Feminina
A CONMEBOL Liga das Nações Feminina começa nesta sexta-feira (24 de outubro) e marca um passo importante para o fortalecimento do futebol feminino sul-americano. A competição servirá como classificatória para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede.
O torneio terá nove seleções — Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — em formato de todos contra todos, com as duas melhores garantidas diretamente no Mundial e as terceira e quarta colocadas disputando a repescagem intercontinental.
➡️ Brasil perde para Itália, mas se classifica no Mundial Feminino sub-17
Rodada 1 – 24 de outubro de 2025
- Colômbia x Peru
- Bolívia x Equador
- Venezuela x Chile
- Argentina x Paraguai
- Livre: Uruguai
Rodada 2 – 28 de outubro de 2025
- Paraguai x Venezuela
- Chile x Bolívia
- Uruguai x Argentina
- Equador x Colômbia
- Livre: Peru
Rodada 3 – 28 de novembro de 2025
- Peru x Chile
- Paraguai x Uruguai
- Bolívia x Colômbia
- Equador x Venezuela
- Livre: Argentina
Rodada 4 – 2 de dezembro de 2025
- Venezuela x Peru
- Argentina x Bolívia
- Chile x Paraguai
- Uruguai x Equador
- Livre: Colômbia
Rodada 5 – 10 de abril de 2026
- Peru x Uruguai
- Paraguai x Equador
- Colômbia x Venezuela
- Chile x Argentina
- Livre: Bolívia
Rodada 6 – 14 de abril de 2026
- Peru x Paraguai
- Bolívia x Uruguai
- Venezuela x Argentina
- Colômbia x Chile
- Livre: Equador
Rodada 7 – 18 de abril de 2026
- Venezuela x Bolívia
- Argentina x Colômbia
- Uruguai x Chile
- Equador x Peru
- Livre: Paraguai
Rodada 8 – 5 de junho de 2026
- Bolívia x Paraguai
- Argentina x Peru
- Colômbia x Uruguai
- Chile x Equador
- Livre: Venezuela
Rodada 9 – 9 de junho de 2026
- Peru x Bolívia
- Paraguai x Colômbia
- Uruguai x Venezuela
- Equador x Argentina
- Livre: Chile
- Matéria
- Mais Notícias