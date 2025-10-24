A meio-campista Greicy Landazury, do Palmeiras, foi uma das novidades na convocação da seleção da Colômbia para a primeira Data FIFA da CONMEBOL Liga das Nações Feminina. Aos 21 anos, a jogadora vive um momento especial na carreira e vibrou com a oportunidade de vestir a camisa da Seleção principal pela primeira vez.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com a minha convocação, poder viver esse momento e vestir essa camisa pela primeira vez com a Seleção principal é muito especial. Tenho feito bons jogos pelo meu clube, evoluído e esse meu crescimento me deu essa oportunidade, então fico muito feliz — disse Greicy.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A jogadora também projetou os desafios da equipe nos primeiros compromissos da competição:

— Sei que teremos jogos difíceis nessa primeira Data FIFA, o Peru e o Equador são boas equipes também, então tenho certeza que será uma boa primeira experiência para mim. Estou ansiosa pelos treinos e os momentos com a Seleção, vou aproveitar ao máximo — completou.

continua após a publicidade

Colômbia disputa Liga das Nações Feminina

A CONMEBOL Liga das Nações Feminina começa nesta sexta-feira (24 de outubro) e marca um passo importante para o fortalecimento do futebol feminino sul-americano. A competição servirá como classificatória para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede.

O torneio terá nove seleções — Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — em formato de todos contra todos, com as duas melhores garantidas diretamente no Mundial e as terceira e quarta colocadas disputando a repescagem intercontinental.

continua após a publicidade

➡️ Brasil perde para Itália, mas se classifica no Mundial Feminino sub-17

Rodada 1 – 24 de outubro de 2025

Colômbia x Peru Bolívia x Equador Venezuela x Chile Argentina x Paraguai Livre: Uruguai

Rodada 2 – 28 de outubro de 2025

Paraguai x Venezuela Chile x Bolívia Uruguai x Argentina Equador x Colômbia Livre: Peru

Rodada 3 – 28 de novembro de 2025

Peru x Chile Paraguai x Uruguai Bolívia x Colômbia Equador x Venezuela Livre: Argentina

Rodada 4 – 2 de dezembro de 2025

Venezuela x Peru Argentina x Bolívia Chile x Paraguai Uruguai x Equador Livre: Colômbia

Rodada 5 – 10 de abril de 2026

Peru x Uruguai Paraguai x Equador Colômbia x Venezuela Chile x Argentina Livre: Bolívia

Rodada 6 – 14 de abril de 2026

Peru x Paraguai Bolívia x Uruguai Venezuela x Argentina Colômbia x Chile Livre: Equador

Rodada 7 – 18 de abril de 2026

Venezuela x Bolívia Argentina x Colômbia Uruguai x Chile Equador x Peru Livre: Paraguai

Rodada 8 – 5 de junho de 2026

Bolívia x Paraguai Argentina x Peru Colômbia x Uruguai Chile x Equador Livre: Venezuela

Rodada 9 – 9 de junho de 2026

Peru x Bolívia Paraguai x Colômbia Uruguai x Venezuela Equador x Argentina Livre: Chile