Em uma partida eletrizante, o Brasil acabou derrotado pela Itália por 4 a 3, nesta sexta-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-17. O resultado garantiu classificação tanto do Brasil quanto da Itália.
A Seleção encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.
Como foi Brasil e Itália
Brasil e Itália fizeram um duelo direto pela ponta do Grupo A do Mundial Feminino Sub-17, e quem levou a melhor foi a Azzurra.
Logo nos primeiros minutos, a equipe europeia mostrou eficiência nas transições e abriu o placar: aos cinco, Giulia Galli aproveitou sobra na entrada da área e finalizou firme para marcar o primeiro.
O Brasil respondeu com posse de bola e presença ofensiva, mas parou em boas defesas da goleira Matilde Robbioni. Perto do intervalo, a Itália ampliou em um golaço de Caterina Venturelli, que arriscou de fora da área e surpreendeu a goleira Ana Morganti. Já nos acréscimos, Gio Waksman descontou para o Brasil em bela jogada individual, mantendo o jogo aberto para o segundo tempo.
Na etapa final, a Itália voltou com a mesma intensidade e, novamente nos minutos iniciais, chegou ao terceiro gol com Sofia Verrini.
O Brasil demorou a reagir, mas cresceu nos minutos finais e transformou o encerramento em um duelo eletrizante. Giovana Iseppe diminuiu aos 39, reacendendo a esperança brasileira, mas Bedini respondeu logo em seguida e fez o quarto para a Azzurra.
Nos acréscimos, Gio Waksman voltou a brilhar, marcou o segundo dela e o terceiro do Brasil, mas a reação parou por aí. Com o resultado, a Itália venceu por 4 a 3 e terminou a fase de grupos na liderança, enquanto o Brasil avançou em segundo lugar.
