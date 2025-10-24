menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil perde para Itália, mas se classifica no Mundial Feminino sub-17

Seleção feminina fechou a primeira fase com quatro pontos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
18:32
Brasil e Itália se enfrentaram no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)
imagem cameraBrasil e Itália se enfrentaram no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em uma partida eletrizante, o Brasil acabou derrotado pela Itália por 4 a 3, nesta sexta-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-17. O resultado garantiu classificação tanto do Brasil quanto da Itália.

continua após a publicidade

Relacionadas

A Seleção encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi Brasil e Itália

Brasil e Itália fizeram um duelo direto pela ponta do Grupo A do Mundial Feminino Sub-17, e quem levou a melhor foi a Azzurra.

Logo nos primeiros minutos, a equipe europeia mostrou eficiência nas transições e abriu o placar: aos cinco, Giulia Galli aproveitou sobra na entrada da área e finalizou firme para marcar o primeiro.

O Brasil respondeu com posse de bola e presença ofensiva, mas parou em boas defesas da goleira Matilde Robbioni. Perto do intervalo, a Itália ampliou em um golaço de Caterina Venturelli, que arriscou de fora da área e surpreendeu a goleira Ana Morganti. Já nos acréscimos, Gio Waksman descontou para o Brasil em bela jogada individual, mantendo o jogo aberto para o segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na etapa final, a Itália voltou com a mesma intensidade e, novamente nos minutos iniciais, chegou ao terceiro gol com Sofia Verrini.

O Brasil demorou a reagir, mas cresceu nos minutos finais e transformou o encerramento em um duelo eletrizante. Giovana Iseppe diminuiu aos 39, reacendendo a esperança brasileira, mas Bedini respondeu logo em seguida e fez o quarto para a Azzurra.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, Gio Waksman voltou a brilhar, marcou o segundo dela e o terceiro do Brasil, mas a reação parou por aí. Com o resultado, a Itália venceu por 4 a 3 e terminou a fase de grupos na liderança, enquanto o Brasil avançou em segundo lugar.

Seleção Brasileira feminina sub-17 no Mundial da categoria. (Foto: Brasil e Itália se enfrentaram no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)
Seleção Brasileira feminina sub-17 no Mundial da categoria. (Foto: Brasil e Itália se enfrentaram no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias