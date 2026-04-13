A meio-campista Gabrielly Louvain nasceu em janeiro de 2003, em São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro. Atualmente no elenco profissional do Fluminense, a jogadora acumula passagens pelos quatro grandes clubes cariocas, mas a ligação com o Tricolor vem de antes: ainda na cidade natal, deu os primeiros passos no futebol em uma escolinha vinculada ao clube.

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— É até engraçado que a escolinha era do Fluminense — contou, em entrevista exclusiva ao Lance!. Sem estrutura para o futebol feminino na cidade onde morava, no interior, a entrada no esporte veio dentro de casa, ao lado do irmão.

— Ele começou a me ensinar a jogar bola e depois pediu para minha mãe me colocar junto com ele na escolinha — relembrou.

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Louvain no time da escolinha do Fluminense em São Pedro da Aldeia. (Foto: arquivo pessoal)

Antes do Flu, Louvain defendeu Vasco, Botafogo e Flamengo

Até os 14 anos, a rotina era no futsal e em jogos escolares. O primeiro contato com o campo aconteceu apenas quando surgiu a oportunidade de um teste no Vasco. Aprovada logo no primeiro dia, iniciou uma mudança na vida familiar.

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— Minha mãe me buscava na escola, eu almoçava no carro e a gente viajava duas horas para treinar — disse. O esforço durou um ano até a decisão de se mudar definitivamente para o Rio de Janeiro. Em seguida, chegou ao Botafogo, momento que significou um salto na carreira.

— Quando cheguei no Botafogo, tomei um susto com a estrutura. Foi onde comecei a viver o futebol feminino — afirmou. No clube, viveu um período de amadurecimento e alcançou um marco importante. — Fui a primeira mulher do Botafogo a ser convocada — relembra, com orgulho.

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Depois, a passagem pelo Flamengo trouxe novas exigências em um elenco mais experiente e competitivo. — Eu cheguei achando que seria mais difícil, mas as atletas me abraçaram muito bem — disse. A sequência nos grandes clubes do Rio levou à decisão de buscar mais minutos em campo no retorno ao Fluminense.

— Foi para me reencontrar como jogadora, para jogar mais — explicou.

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Louvain pela Seleção Brasileira sub-17. (CBF/Divulgação)

O reencontro com o Fluminense

O Fluminense começou bem a temporada 2026 e conquistou seu primeiro título do futebol feminino profissional, a Copa Rio. A conquista foi celebrada de forma especial pelo clube, em um evento que marcou o reconhecimento ao elenco. A meia destacou a importância da cerimônia realizada em Laranjeiras, onde as jogadoras participaram de um momento simbólico com o troféu.

— A gente fez a foto oficial, participou de colocar o troféu lá. Não são todos os clubes que fazem isso. A gente ficou no dia a dia pensando: "caraca, eles estão fazendo isso pra gente". Isso mostra o quanto foi importante — descreve Louvain.

Os objetivos do Tricolor no Brasileirão

A equipe também está na sétima colocação do Brasileirão Feminino, com três vitórias, dois empates e uma derrota. A atleta destacaou a evolução estrutural da mudança do local de treinamentos, de Xerém para o Cefan, e o impacto direto no desempenho da equipe.

— A mudança foi muito importante. Hoje a gente chega e tem tudo no mesmo lugar, isso faz diferença no dia a dia — afirmou. Dentro de campo, o início de temporada reforça a confiança no projeto.

— A gente começou muito bem e quer estar entre os oito no Brasileiro — completa. Com metas claras, o discurso é de foco coletivo ao longo do ano.

— Meu objetivo é ver o Fluminense onde ele merece, brigando lá em cima — disse. Para o fim da temporada, a ambição é direta: "Quero chegar lá e dizer que a gente conseguiu alcançar nossos objetivos e colocar o clube onde ele merece estar", finaliza Louvain.