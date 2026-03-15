Torcedoras do Fluminense fazem ato contra feminicídio antes de duelo com o Athletico-PR

Torcedoras do Fluminense se reuniram neste domingo (15), nos arredores do Maracanã, em uma caminhada contra o feminicídio e a violência contra a mulher. O ato ocorreu horas antes do jogo contra o Athletico-PR, válido pela sexta rodada do Brasileirão e marcado para as 16h (de Brasília).

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Mulheres tricolores se concentraram ao pé da rampa que dá acesso às estações de metrô e trem do Maracanã e saíram rumo ao Portão C, no Setor Sul, local tradicional das torcidas do Fluminense. O ato contou com a presença e organização de torcedores de diferentes organizadas do Clube das Laranjeiras.

— Estou muito feliz da gente estar conseguindo unir todas as mulheres, de conseguir unir a nossa voz. A importância maior é justamente essa, a gente mostrar que mulher tem voz, que mulher tem lugar e que se existe e o termo "torcedor" é graças às mulheres. A gente está muito feliz de todo o espaço, de todas as pessoas que estão se fazendo presentes aqui hoje — disse Naiana, uma das organizadoras do ato.

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— A gente quer que continue, a gente quer que prospere e que toda a sociedade entenda que lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de mulher é em todos os lugares, a gente tem que estar, sim, presente em todos os lugares, em todas as posições — completou a torcedora do Fluminense.

Durante a passeata, palavras de ordem com dizeres "Não é não, respeite a decisão" foram entoadas, além de cartazes de protesto. Músicas de artistas como Elza Soares, com a canção "Mulher do Fim do Mundo", foram tocadas.

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A iniciativa das torcedoras aconteceu uma semana após o Dia Internacional da Mulher, data que marca a luta por igualdade de gênero e se estende durante todo o mês de março. O movimento ganhou ainda mais força diante do crescente índice de feminicídios no Brasil e da proliferação de discursos misóginos nas redes sociais.

Torcedoras do Fluminense fazem ato contra feminicídio antes de duelo com o Athletico-PR (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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