Fluminense e São Paulo ficaram no empate por 0 a 0 na noite desta segunda (23), no Estádio Luso Brasileiro, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino.

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Em um jogo sem muitas emoções na primeira etapa, as equipes não conseguiram ter chances claras de gol. O São Paulo teve posse, mas encontrou dificuldades de furar a defesa adversária, enquanto o Tricolor das Laranjeiras apostou em um jogo mais reativo, mas pouco eficaz.

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O cenário melhorou no segundo tempo com as mudanças dos treinadores Saulo Silva e Thiago Viana. O Tricolor Paulista viu Luiza Calazans, que saiu do banco, acertar cabeceio na trave e a dupla Vitorinha e Crivelari movimentarem o ataque, mas sem balançar as redes.

Situação de São Paulo e Fluminense no Brasileirão

Em quarto na tabela, o Flu chega aos oito pontos em quatro jogos, enquanto o São Paulo fica com sete, na nona colocação. O próximo jogo do Fluminense será contra o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, na quinta-feira (26), às 19h. Já o São Paulo recebe o Palmeiras na sexta (27), às 21h30, em Cotia.

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