imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Novo calendário do futebol feminino será apresentado pela CBF na próxima segunda-feira

Entidade realiza evento no Rio de Janeiro para anunciar mudanças

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
19:34
Sede da CBF (Foto: Divulgação/CBF)
imagem cameraSede da CBF, no Rio de Janeiro, recebe evento sobre novo calendário do futebol feminino. (Foto: Divulgação/CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai apresentar o novo calendário do futebol feminino brasileiro. O anúncio acontece na segunda-feira (24), às 14h30 (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e movimenta os bastidores após as recentes mudanças realizadas no calendário masculino.

A expectativa é grande desde outubro, quando a CBF anunciou uma série de mudanças no calendário masculino, como a redução dos estaduais, o Brasileirão mais longo, a ampliação da Copa do Brasil e a criação das Copas Sul-Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Na ocasião, porém, nenhuma sinalização foi feita sobre ajustes no futebol feminino, o que aumentou a cobrança por definições. Agora, clubes, atletas e torcedores aguardam para saber se a modalidade também passará por reestruturação em 2025. Em outubro, o Lance! confirmou que mudanças no calendário do feminino estavam sendo estruturadas dentro da CBF.

O que está em jogo no calendário do futebol feminino

Atualmente, clubes, atletas e especialistas defendem mudanças no calendário do futebol feminino brasileiro.

As principais demandas incluem uma distribuição mais equilibrada das competições, maior sincronização com datas internacionais, melhores horários e locais para atrair público e patrocinadores, integração entre categorias de base e profissionais, e a ampliação da duração de campeonatos como A1, A2 e A3.

Além dos torneios organizados pela CBF, os estaduais, em sua maioria disputados no segundo semestre, e as competições internacionais da CONMEBOL, como a Libertadores Feminina, completam o calendário do futebol feminino.

Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

