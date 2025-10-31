Meia do Botafogo, Duda Basílio analisa semifinal do Carioca
Peça importante da equipe revelou o que o time precisa para atingir o objetivo
O Botafogo entra em campo no próximo sábado, no estádio Nilton Santos, ciente de que precisa reverter a vantagem do Fluminense no confronto semifinal do Campeonato Carioca. Peça importante do time alvinegro, a meia Duda Basílio falou sobre o que é necessário para o time da estrela solitária atingir o seu grande objetivo nesta etapa do torneio.
— A nossa postura nos dois jogos precisará ser a de um time que deseja ser campeão. Sabemos que elas tem a vantagem, mas não vamos nos deixar levar por isso. Partidas decisivas são, na maioria das vezes, definidas num detalhe. Nosso mental é forte e estamos concentradas para fazer o nosso melhor — declarou.
O Botafogo teve o segundo melhor ataque da primeira fase do estadual. Com 55 gols, a equipe alvinegra fez apenas dois a menos que o primeiro colocado no quesito. Duda apontou, o que segundo ela, são as razões para o ótimo número.
— Paciência e agressividade com e sem a bola. Acho que esses aspectos justificam o nosso ataque ser tão positivo no Campeonato Carioca — encerrou.
Como chega o Botafogo para a semifinal do Carioca
Na terceira colocação, o Botafogo somou 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time alvinegro marcou 55 gols e sofreu 5, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe chega às semifinais embalada por uma campanha sólida e com desempenho crescente. O destaque é o bom momento da atacante Fernanda Tipa, referência ofensiva das Gloriosas.
