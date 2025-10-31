menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais do Campeonato Mineiro: veja datas e confrontos

Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e Itabirito brigam por vaga na decisão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 31/10/2025
13:11
Cruzeiro e Atlético-MG estão classificados às semis do Campeonato Mineiro Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro e Atlético-MG estão classificados às semis do Campeonato Mineiro Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
O Campeonato Mineiro Feminino 2025 chega à fase decisiva. As semifinais prometem fortes emoções com confrontos equilibrados entre os quatro melhores colocados da primeira fase: Cruzeiro, América-MG, Atlético-MG e Itabirito.

Semifinais do Campeonato Mineiro Feminino

O Cruzeiro comandou a primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino com autoridade, somando 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e um impressionante saldo de gols de 34. Na cola das líderes, o América-MG garantiu o segundo lugar com 11 pontos e saldo de 19 gols, mostrando consistência ao longo da competição.

O Atlético-MG ficou em terceiro, com 10 pontos e saldo de 20 gols, mantendo-se firme na briga pelas semifinais. Fechando o quarteto, o Itabirito avançou com 6 pontos, garantindo presença na fase decisiva e a chance de surpreender na reta final do estadual.

A classificação da fase de grupos terminou assim:

  • Cruzeiro – 13 pontos
  • América-MG – 11 pontos
  • Atlético-MG – 10 pontos
  • Itabirito – 6 pontos
  • Valadares – 3 pontos
  • Araguari – 0 pontos

Desta forma, os confrontos das semifinais serão:

Atlético x América

  1. Ida: 1º de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem
  2. Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Estádio Victor Andrade de Brito, Santa Luzia

Itabirito x Cruzeiro

  1. Ida: 2 de novembro (domingo), às 11h — Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, Itabirito
  2. Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem

Como chegam as equipes

Cruzeiro

O Cruzeiro teve uma temporada histórica no Campeonato Brasileiro Feminino, alcançando a final pela primeira vez na história do clube. Na decisão, enfrentou o Corinthians e foi derrotado por 1 a 0, conquistando o vice-campeonato. A equipe disputará a Libertadores Feminina pela primeira vez em 2026.

Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

América-MG

O América-MG disputou a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2025, mantendo-se na elite do futebol nacional. A equipe também avançou às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, sendo eliminada nessa fase.

América Mineiro elimina Santos na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Mourão Panda / América)
América Mineiro elimina Santos na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Mourão Panda / América)

Atlético-MG

Após um ano na Série A2, o Atlético-MG conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Vitória nos pênaltis nas quartas de final da segunda divisão. Além disso, a equipe avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

O Bahia venceu o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
O Bahia venceu o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Itabirito

O Itabirito fez história ao conquistar o acesso inédito à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe avançou até as semifinais da Série A3, garantindo a vaga na segunda divisão nacional.

Itabirito comemora classificação à segunda fase do Campeonato Mineiro. (Foto: Itabirito /Divulgação)
Itabirito comemora classificação à segunda fase do Campeonato Mineiro. (Foto: Itabirito /Divulgação)

