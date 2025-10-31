Semifinais do Campeonato Mineiro: veja datas e confrontos

O Campeonato Mineiro Feminino 2025 chega à fase decisiva. As semifinais prometem fortes emoções com confrontos equilibrados entre os quatro melhores colocados da primeira fase: Cruzeiro, América-MG, Atlético-MG e Itabirito.

Semifinais do Campeonato Mineiro Feminino

O Cruzeiro comandou a primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino com autoridade, somando 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e um impressionante saldo de gols de 34. Na cola das líderes, o América-MG garantiu o segundo lugar com 11 pontos e saldo de 19 gols, mostrando consistência ao longo da competição.

O Atlético-MG ficou em terceiro, com 10 pontos e saldo de 20 gols, mantendo-se firme na briga pelas semifinais. Fechando o quarteto, o Itabirito avançou com 6 pontos, garantindo presença na fase decisiva e a chance de surpreender na reta final do estadual.

A classificação da fase de grupos terminou assim:

Cruzeiro – 13 pontos

– 13 pontos América-MG – 11 pontos

– 11 pontos Atlético-MG – 10 pontos

– 10 pontos Itabirito – 6 pontos

– 6 pontos Valadares – 3 pontos

Araguari – 0 pontos

Desta forma, os confrontos das semifinais serão:

Atlético x América

Ida: 1º de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Estádio Victor Andrade de Brito, Santa Luzia

Itabirito x Cruzeiro

Ida: 2 de novembro (domingo), às 11h — Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, Itabirito Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem

Como chegam as equipes

Cruzeiro

O Cruzeiro teve uma temporada histórica no Campeonato Brasileiro Feminino, alcançando a final pela primeira vez na história do clube. Na decisão, enfrentou o Corinthians e foi derrotado por 1 a 0, conquistando o vice-campeonato. A equipe disputará a Libertadores Feminina pela primeira vez em 2026.

Final do Brasileirão Feminino 2025 entre Corinthians e Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

América-MG

O América-MG disputou a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2025, mantendo-se na elite do futebol nacional. A equipe também avançou às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, sendo eliminada nessa fase.

América Mineiro elimina Santos na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Mourão Panda / América)

Atlético-MG

Após um ano na Série A2, o Atlético-MG conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Vitória nos pênaltis nas quartas de final da segunda divisão. Além disso, a equipe avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

O Bahia venceu o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Itabirito

O Itabirito fez história ao conquistar o acesso inédito à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe avançou até as semifinais da Série A3, garantindo a vaga na segunda divisão nacional.