Semifinais do Campeonato Mineiro: veja datas e confrontos
Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e Itabirito brigam por vaga na decisão
O Campeonato Mineiro Feminino 2025 chega à fase decisiva. As semifinais prometem fortes emoções com confrontos equilibrados entre os quatro melhores colocados da primeira fase: Cruzeiro, América-MG, Atlético-MG e Itabirito.
Semifinais do Campeonato Mineiro Feminino
O Cruzeiro comandou a primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino com autoridade, somando 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e um impressionante saldo de gols de 34. Na cola das líderes, o América-MG garantiu o segundo lugar com 11 pontos e saldo de 19 gols, mostrando consistência ao longo da competição.
O Atlético-MG ficou em terceiro, com 10 pontos e saldo de 20 gols, mantendo-se firme na briga pelas semifinais. Fechando o quarteto, o Itabirito avançou com 6 pontos, garantindo presença na fase decisiva e a chance de surpreender na reta final do estadual.
A classificação da fase de grupos terminou assim:
- Cruzeiro – 13 pontos
- América-MG – 11 pontos
- Atlético-MG – 10 pontos
- Itabirito – 6 pontos
- Valadares – 3 pontos
- Araguari – 0 pontos
Desta forma, os confrontos das semifinais serão:
Atlético x América
- Ida: 1º de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem
- Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Estádio Victor Andrade de Brito, Santa Luzia
Itabirito x Cruzeiro
- Ida: 2 de novembro (domingo), às 11h — Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, Itabirito
- Volta: 8 de novembro (sábado), às 15h — Arena Gregorão, Contagem
Como chegam as equipes
Cruzeiro
O Cruzeiro teve uma temporada histórica no Campeonato Brasileiro Feminino, alcançando a final pela primeira vez na história do clube. Na decisão, enfrentou o Corinthians e foi derrotado por 1 a 0, conquistando o vice-campeonato. A equipe disputará a Libertadores Feminina pela primeira vez em 2026.
América-MG
O América-MG disputou a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2025, mantendo-se na elite do futebol nacional. A equipe também avançou às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, sendo eliminada nessa fase.
Atlético-MG
Após um ano na Série A2, o Atlético-MG conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Vitória nos pênaltis nas quartas de final da segunda divisão. Além disso, a equipe avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.
Itabirito
O Itabirito fez história ao conquistar o acesso inédito à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe avançou até as semifinais da Série A3, garantindo a vaga na segunda divisão nacional.
