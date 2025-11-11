Meia do Cruzeiro abre perfil no OnlyFans e gera polêmica; entenda

A meio-campista Gaby Soares, de 30 anos, do Cruzeiro, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (10) ao anunciar a criação de um perfil no OnlyFans, plataforma conhecida mundialmente por abrigar conteúdos adultos. No entanto, segundo a assessoria da jogadora, o perfil tem foco exclusivamente esportivo, com publicações voltadas à rotina profissional da atleta.

De acordo com a assessoria de comunicação de Gaby, a iniciativa faz parte de uma parceria pessoal de branding. O conteúdo incluirá vídeos de treino, bastidores de jogos, fotos e até cerca de cinco stories mensais, com a mesma visibilidade de uma ação de marca. Além disso, todas as suas redes sociais passam a contar com o selo "@OnlyFans Athlete" na bio, reforçando o caráter institucional do projeto.

A decisão, contudo, gerou debate entre torcedores e internautas, já que o OnlyFans é tradicionalmente associado a publicações de cunho adulto. A jogadora, entretanto, busca utilizar o espaço para aproximar os fãs do seu dia a dia como atleta profissional e explorar novas formas de engajamento com o público.

Em campo, Gaby vive boa fase: soma sete gols e duas assistências na temporada, sendo uma das líderes técnicas do Cruzeiro, finalista do Campeonato Mineiro Feminino e vice-campeão brasileiro. O desempenho rendeu a renovação de contrato até o fim de 2027.

A temporada do Cruzeiro feminino

O Cruzeiro vive sua melhor temporada no futebol feminino. Pela primeira vez, a equipe chegou à final do Brasileirão e foi vice-campeã, perdendo a final para o Corinthians. O resultado garantiu o time mineiro na Libertadores Feminina de 2026.

No contexto estadual, a equipe garantiu vaga na decisão após eliminar o Itabirito. O adversário será o América-MG, que despachou o Atlético Mineiro.

