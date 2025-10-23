Cruzeiro anuncia renovação com atacante até 2027

O Cruzeiro anunciou oficialmente a renovação de contrato da atacante Gaby Soares, que agora tem vínculo até o final de 2027. A jogadora de 30 anos é a primeira renovação da equipe após o vice-campeonato do Brasileirão Feminino, e a tendência é de novos anúncios nos próximos meses.

Na temporada 2025, Gaby disputou 27 jogos pelo Cruzeiro, marcando 7 gols e distribuindo duas assistências. Desde 2014, a atleta já passou por clubes como Vasco, Duque de Caxias, Flamengo, Avaí/Kindermann e Real Brasília, antes de chegar à Raposa, ainda em 2023.

A carreira de Gaby também inclui destaque em competições internacionais: ela participou do Mundial Feminino Sub-17 em 2012, representando o Brasil em 2 partidas.

Cruzeiro busca título do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro 2025 com 13 pontos em cinco partidas, registrando quatro vitórias e um empate. Com 39 gols marcados e apenas cinco sofridos, a equipe celeste demonstra força ofensiva e consistência defensiva na competição estadual, mantendo uma vantagem confortável sobre América-MG e Atlético-MG, que aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O time agora se concentra na fase semifinal, que será disputada em jogos de ida e volta. A equipe enfrenta o Itabirito na primeira partida, marcada para o dia 2 de novembro, às 11h. O segundo confronto será no dia 8 de novembro, também às 15h, no fechamento da semifinal.

Semifinal – Jogos do Cruzeiro:

02/11 – Itabirito x Cruzeiro, 11h

08/11 – Cruzeiro x Itabirito, 15h