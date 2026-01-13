O Santos oficializou nesta terça-feira (13) a contratação da meio-campista Yoreli Rincón, ex-Palmeiras. A colombiana de 32 anos chega ao Alvinegro Praiano após passagem vitoriosa pelo Alviverde, onde conquistou dois títulos do Paulistão Feminino, a Copa do Brasil e a Brasil Ladies Cup.

continua após a publicidade

No Brasil, o Santos será o quarto clube de Yoreli, que reencontra um ambiente conhecido do futebol nacional, agora em um novo momento do projeto das Sereias da Vila. A jogadora assinou contrato por duas temporadas, até o fim de 2027, e chega para disputar posição no meio-campo com a experiência de quem já passou por contextos decisivos e diferentes modelos de jogo.

— Escolhi estar no Santos e tenho certeza que fiz uma boa escolha. Me sinto alegre de estar aqui, num clube com tanta história. Estou muito ansiosa para demonstrar minhas qualidades e para ajudar como puder neste 2026 e espero que nossa torcida nos acompanhe. A cidade de Santos é maravilhosa, já tive a oportunidade de conhecer um pouco e, sinceramente, já nos primeiros dias, sinto que o Santos já está no meu coração — diz Rincón.

continua após a publicidade

Em sua apresentação, a colombiana destacou a escolha pelo Santos e a expectativa para a nova etapa da carreira. Yoreli afirmou estar motivada para contribuir em 2026 e ressaltou a história do clube e a recepção nos primeiros dias na Baixada Santista, indicando confiança em uma adaptação rápida ao elenco alvinegro.

➡️ Santos anuncia Eudimilla, ex-Corinthians, como primeiro reforço para 2026

Yoreli foi a primeira colombiana a assinar contrato profissional

Pioneira em sua trajetória, Yoreli foi a primeira jogadora colombiana a assinar um contrato profissional, ainda aos 18 anos, em 2012, quando defendeu o XV de Piracicaba. Desde então, construiu carreira internacional, com passagens por ligas da Europa, Estados Unidos, Ásia e América do Sul.

continua após a publicidade

Foi também a primeira atleta da Colômbia a disputar a Champions League feminina e esteve nas campanhas históricas do Atlético Huila, campeão da Libertadores em 2018, além de acumular participações em Copas do Mundo, Olimpíada e Copa América pela seleção.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino