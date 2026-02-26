menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ex-atletas de Grêmio e Internacional duelam no Dia da Mulher em Porto Alegre

Jogo será na Orla do Guaíba e terá entrada gratuita

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
07:55
Quadra em Porto Alegre recebe Grêmio x Inter com ex-jogadoras. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)
imagem cameraQuadra em Porto Alegre recebe Grêmio x Inter com ex-jogadoras. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No próximo 8 de março, a partir das 9h, Grêmio e Internacional se enfrentam em um Gre-Nal feminino festivo na quadra 20, Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A entrada é gratuita e não há retirada de ingressos.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 (Secopa), e integra a programação da capital gaúcha como uma das cidades-sede do Mundial do próximo ano.

— Será um jogo festivo, reunindo pioneiras e ex-atletas dos dois clubes. É uma forma de valorizarmos, na prática, jogadoras, torcedoras e profissionais que atuam no esporte feminino, além de já integrar a preparação para a Copa — destacou a secretária extraordinária da Copa Feminina, Débora Rios Garcia.

Programação

A manhã começa cedo: a chegada das atletas está prevista para as 8h. A cerimônia de abertura ocorre às 9h, com a bola rolando às 9h30.

No intervalo, um momento simbólico promete emocionar o público: alunas do projeto Futsal Down Feminino, da Associação Downs no Esporte, entram em quadra, reforçando o caráter inclusivo da ação.

O evento conta com apoio da Federação Gaúcha de Futebol, além de Grêmio e Internacional.

Porto Alegre na Copa do Mundo Feminina

Porto Alegre foi confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 no dia 7 de maio de 2025, em evento realizado no Estádio Beira-Rio.

O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Entre os próximos passos estão a definição das datas dos jogos na capital e das seleções que atuarão na cidade.

Estádio Beira-Rio lotado no Gre-Nal
Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho 2025 Final - Estádio Beira-Rio lotado no Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

