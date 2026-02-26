Ex-atletas de Grêmio e Internacional duelam no Dia da Mulher em Porto Alegre
Jogo será na Orla do Guaíba e terá entrada gratuita
- Matéria
- Mais Notícias
No próximo 8 de março, a partir das 9h, Grêmio e Internacional se enfrentam em um Gre-Nal feminino festivo na quadra 20, Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A entrada é gratuita e não há retirada de ingressos.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Inter e Ferroviária vencem e conquistam primeiros pontos no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/02/2026
- Futebol Feminino
Grêmio desliga três profissionais do departamento de futebol feminino
Futebol Feminino19/02/2026
- Futebol Feminino
Diretor do Grêmio defende estádio após crítica de Bia Zaneratto: ‘Tradicional e honesto’
Futebol Feminino22/02/2026
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 (Secopa), e integra a programação da capital gaúcha como uma das cidades-sede do Mundial do próximo ano.
— Será um jogo festivo, reunindo pioneiras e ex-atletas dos dois clubes. É uma forma de valorizarmos, na prática, jogadoras, torcedoras e profissionais que atuam no esporte feminino, além de já integrar a preparação para a Copa — destacou a secretária extraordinária da Copa Feminina, Débora Rios Garcia.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Programação
A manhã começa cedo: a chegada das atletas está prevista para as 8h. A cerimônia de abertura ocorre às 9h, com a bola rolando às 9h30.
No intervalo, um momento simbólico promete emocionar o público: alunas do projeto Futsal Down Feminino, da Associação Downs no Esporte, entram em quadra, reforçando o caráter inclusivo da ação.
O evento conta com apoio da Federação Gaúcha de Futebol, além de Grêmio e Internacional.
+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Porto Alegre na Copa do Mundo Feminina
Porto Alegre foi confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 no dia 7 de maio de 2025, em evento realizado no Estádio Beira-Rio.
O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Entre os próximos passos estão a definição das datas dos jogos na capital e das seleções que atuarão na cidade.
- Matéria
- Mais Notícias