Conmebol anuncia Equador como sede da Libertadores Feminina 2026
Torneio será entre 15 e 31 de outubro
A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (26), por meio de suas redes sociais, que a próxima edição da Libertadores Feminina será disputada no Equador. A competição está marcada para ocorrer entre os dias 15 e 31 de outubro deste ano.
O Brasil terá três representantes: o Corinthians, campeão do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro, vice-campeão, e o Palmeiras, terceiro lugar. Até o momento, a entidade não divulgou mais detalhes sobre sedes, formato ou tabela da competição.
Formato da Libertadores Feminina
A competição começa com fase de grupos, formada por 16 times divididos em quatro chaves. O atual campeão e o representante da federação anfitriã são alocados diretamente nos grupos A e B, respectivamente, enquanto os demais são definidos por sorteio, sem possibilidade de confronto entre clubes do mesmo país na primeira fase.
As duas melhores equipes de cada grupo avançam ao mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão vai direto para os pênaltis, sem prorrogação.
🗓️🏆 ¡Sede y fecha confirmada para la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2026!#LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/DVxmibZsRA— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) February 26, 2026
Consolidado como principal torneio de clubes da América do Sul, o campeonato tem domínio histórico do Brasil, que soma 14 títulos, com destaque para o Corinthians, maior campeão da história da competição.
A Libertadores Feminina 2025, disputada entre 2 e 18 de outubro na Argentina, teve a maior premiação da história do torneio: US$ 5,25 milhões (cerca de R$ 28 milhões) distribuídos entre os 16 clubes participantes. Cada equipe recebeu US$ 50 mil apenas pela participação. O terceiro colocado ficou com US$ 250 mil, enquanto o vice-campeão garantiu US$ 600 mil. Já o campeão embolsou US$ 2 milhões.
