Santos prevê R$ 4,56 milhões para o futebol feminino em 2026
Documento aprovado pelo Conselho Fiscal detalha os gastos do clube para o próximo ano
O Santos prevê investir R$ 4,56 milhões no futebol feminino em 2026, conforme a Proposta Orçamentária aprovada pelo Conselho Fiscal do clube. Será o retorno das Sereias da Vila à primeira divisão.
Trata-se de uma redução de 54% no orçamento de 2025, ano que o Santos conquistou o acesso à elite. Mas, segundo a gestora Thaís Picarte, as Sereias receberão aporte adicional, conforme dito ao portal 'Donas FC' durante a Copinha Feminina.
Na prática, o montante será destinado a custear as principais despesas do futebol feminino santista, como salários, comissão técnica, logística, preparação e demais custos operacionais ligados à participação em competições oficiais.
Dentro do conjunto de gastos previstos pelo Santos para 2026, que ultrapassa R$ 513 milhões em custos e despesas, o futebol feminino ocupa uma fatia menor do orçamento, mas com previsão clara e formalizada.
Ao prever um orçamento próprio para o futebol feminino, o Santos mantém a modalidade no centro do planejamento institucional, garantindo previsibilidade financeira para a temporada.
Confira diferença de investimentos do Santos no feminino e no masculino
Enquanto o futebol feminino contará com pouco mais de R$ 4,5 milhões ao longo de 2026, o futebol profissional masculino terá um orçamento mais de 83 vezes maior, com uma distância absoluta de aproximadamente R$ 376,4 milhões entre os dois setores.
🔹 Futebol Feminino
- Previsto no orçamento: R$ 4.560.346
- Rubrica própria claramente identificada dentro das despesas do clube
🔹 Futebol Profissional Masculino
- Previsto no orçamento: R$ 381.007.613
- Representa a maior fatia de gastos dentro do planejamento de custos e despesas
- O futebol feminino recebe aproximadamente 1,2% do valor destinado ao futebol profissional masculino.
