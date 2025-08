O Grupo Globo pretende ampliar seus investimentos em transmissões de futebol feminino, segundo declarou a gerente Vivian Costa, na manhã desta terça-feira (5), durante evento na sede da emissora, em São Paulo. O interesse ganhou força após o sucesso da final da Copa América Feminina, entre Brasil e Colômbia, que registrou 33 milhões de telespectadores na TV aberta.

— Na final da Copa América na TV Globo foram 33 milhões de pessoas, é muita gente engajada, é uma plataforma de audiência muito forte. Então, para a gente, é um excelente negócio. Não à toa a gente vem ampliando nosso portfólio — iniciou a gestora.

— Teve a Copa América, Brasileirão, Supercopa, Libertadores... Tem outros direitos que a gente não pode falar, mas têm outros direitos chegando. Para a gente é um belíssimo negócio, do ponto de vista editorial, de alcance e de conexão com uma audiência muito apaixonada — revelou Vivian.

Futebol feminino na telinha

Atualmente, a emissora detém os direitos de transmissão das principais competições nacionais, como o Brasileirão Feminino Série A1 e a Copa do Brasil Feminina. Além disso, costuma exibir amistosos e torneios oficiais da Seleção Brasileira Feminina. Além da TV aberta na reta final, as competições são televisionadas pelo Sportv.

Embora tenha manifestado interesse em ampliar seu portfólio, o Grupo Globo não revelou quais novas competições estão em negociação. Hoje, por exemplo, a Eurocopa Feminina é exibida no Brasil pela CazéTV, que também transmitiu a última Copa do Mundo Feminina pelo Youtube. Já a Champions League Feminina, por exemplo, teve transmissão da TNT e da Max nesta temporada.

continua após a publicidade

Globo lança Cartola Feminino

Nesta terça-feira (5), a Globo lançou oficialmente o Cartola Feminino Petrobrás, versão do Fantasy Game dedicada ao futebol feminino. A primeira edição reúne os clubes que disputam a reta final do Brasileirão Feminino 2025. Os torcedores já podem criar ligas, escalar jogadoras e administrar suas cartoletas, em uma iniciativa que conta com o patrocínio da Petrobrás.