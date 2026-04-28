Vindo de uma vitória importante fora de casa sobre o Flamengo, o Bahia chega embalado para o duelo contra o Grêmio pela sequência do Brasileirão Feminino. As equipes entram em campo nesta terça-feira (28), às 18h, com transmissão da NSports.

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O resultado positivo diante de um adversário tradicional reforçou a confiança do grupo e evidenciou a evolução coletiva da equipe, que tem se destacado pela organização tática e intensidade ao longo das partidas.

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Após o confronto, Carol Martins valorizou o desempenho do time e destacou a entrega como fator decisivo para o triunfo.

— Com certeza é uma vitória muito importante pra gente. O Flamengo é uma equipe muito qualificada, então ganhar um jogo assim mostra a força do nosso grupo e o quanto a gente vem evoluindo. Acho que o diferencial hoje foi a nossa entrega do começo ao fim, a concentração e o fato de todo mundo estar muito comprometido taticamente. A gente soube aproveitar as oportunidades e se defender bem quando precisou — afirmou.

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Sem muito tempo para comemorar, o elenco já voltou as atenções para o próximo compromisso, ciente de que será necessário manter o nível de atuação para buscar mais um resultado positivo fora de casa.

— A gente já começa a virar a chave, porque sabemos que vai ser outro jogo muito difícil. Precisamos manter esse nível de concentração e intensidade. Vamos trabalhar nos ajustes durante a semana pra chegar ainda mais preparadas, levando essa confiança da vitória pra buscar mais um bom resultado — completou a atleta.

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