O Atlético de Madrid estreou com goleada na Liga F 2025/26 e contou com a brasileira Ana Vitória, que esteve à disposição na vitória por 5 a 0 sobre o Espanyol, neste domingo (31), em Madrid. Os gols foram de Synne Jensen, Gabriela García, Fiamma Benítez, Macarena Portales e Luany.

Aos 25 anos, Ana Vitória vive a expectativa de um ano decisivo no futebol europeu e tem como companheiras de clube as também brasileiras Luany e Gio Garbelini.

Além da liga nacional, o Atlético de Madrid terá a Copa da Rainha, a Supercopa da Espanha e o grande objetivo: a Champions League feminina. Será a quinta participação da meia na competição continental, que já disputou quatro edições, três pelo Benfica e uma pelo PSG.

— Estou 100% fisicamente e muito empolgada para iniciar mais essa temporada no Atlético de Madrid. Teremos muitas competições, incluindo a Champions League feminina, e acredito muito no que esse time pode entregar. Espero ter regularidade, boas atuações e voltar a estar próxima da Seleção Brasileira — disse a jogadora.

Carreira de Ana Vitória e chegada ao Atlético de Madrid

Natural de Rondonópolis (MT), Ana Vitória começou no futebol atuando com meninos em clubes locais e foi convocada para a seleção sub-17 aos 13 anos. Passou pelo Mixto antes de brilhar no Corinthians, onde foi campeã da Libertadores de 2017, marcando gol na final, além de conquistar o Brasileirão.

No Benfica, em Portugal, foram quatro anos de títulos: três ligas nacionais, três Taças da Liga, duas Supertaças e uma Taça de Portugal. Depois de rápida passagem pelo PSG em 2023, acertou com o Atlético de Madrid em 2024.

Com a seleção brasileira, soma 12 anos de convocações. Ela esteve no vice olímpico em Paris 2024 e também no Mundial de 2023. Arthur Elias chegou a convocá-la para a disputa da Copa América Feminina 2025, mas acabou sendo substituída por Yaya.

Na ocasião, Ana Vitória sentiu dores durante um treino e acabou ficando de fora do amistoso contra a França. Após avaliação médica e exame de imagem, foi diagnosticada com uma lesão na parte posterior da coxa direita.