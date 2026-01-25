Marta manda recado sobre Copa do Mundo Feminina: 'Nosso país está pronto'
Cerimônia de lançamento da marca do Mundial foi neste domingo (25), no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo sem estar presente fisicamente, Marta participou da cerimônia de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027 por meio de um vídeo exibido durante o evento, realizado neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A camisa 10 demonstrou otimismo com a realização do Mundial pela primeira vez na América do Sul e destacou a relação histórica do Brasil com o futebol.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Gabigol cita Marta e Cristiane e se coloca à disposição do futebol feminino do Santos
Futebol Feminino05/01/2026
- Fora de Campo
Marta se casa com Carrie Lawrence em cerimônia na Flórida
Fora de Campo03/01/2026
- Futebol Feminino
Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, exalta Marta: ‘Jogadora geracional’
Futebol Feminino09/12/2025
— O futebol é sobre amor, e o Brasil ama o futebol. Nosso país está pronto para abraçar o futebol feminino com orgulho, emoção e convicção. Este torneio vai criar histórias inesquecíveis e novas heroínas, inspirando meninas e meninos, mulheres e homens, e fazendo com que nosso amor pelo esporte cresça ainda mais — afirmou.
A cerimônia reuniu autoridades do futebol nacional e internacional, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da CBF, Samir Xaud. Também marcaram presença nomes históricos do futebol feminino, entre atletas e ex-atletas, como Cristiane, atacante do Flamengo, Formiga, Pretinha, Roseli, além de Jill Ellis e Claudia Zornoza, da seleção espanhola.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Calendário da Copa do Mundo de 2027
- Total de partidas: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês
- Início: 24 de junho de 2027
- Final: 25 de julho de 2027
Formato da competição
A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.
- Fase de grupos: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam
- Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final
Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):
- UEFA: 11
- AFC (Ásia): 6
- CAF (África): 4
- CONCACAF: 4
- CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3
- OFC (Oceania): 1
- Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais
➡️ Finalíssima Feminina segue sem definição, mas deve ser na Inglaterra, afirma Cris Gambaré
Cidades-sede
As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias