imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Marta manda recado sobre Copa do Mundo Feminina: 'Nosso país está pronto'

Cerimônia de lançamento da marca do Mundial foi neste domingo (25), no Rio de Janeiro

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
15:05
Marta concorre ao prêmio de melhor jogadora no Bola de Ouro
imagem cameraMarta é eleita melhor jogadora da Copa América (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo sem estar presente fisicamente, Marta participou da cerimônia de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027 por meio de um vídeo exibido durante o evento, realizado neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A camisa 10 demonstrou otimismo com a realização do Mundial pela primeira vez na América do Sul e destacou a relação histórica do Brasil com o futebol.

— O futebol é sobre amor, e o Brasil ama o futebol. Nosso país está pronto para abraçar o futebol feminino com orgulho, emoção e convicção. Este torneio vai criar histórias inesquecíveis e novas heroínas, inspirando meninas e meninos, mulheres e homens, e fazendo com que nosso amor pelo esporte cresça ainda mais — afirmou.

A cerimônia reuniu autoridades do futebol nacional e internacional, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da CBF, Samir Xaud. Também marcaram presença nomes históricos do futebol feminino, entre atletas e ex-atletas, como Cristiane, atacante do Flamengo, Formiga, Pretinha, Roseli, além de Jill Ellis e Claudia Zornoza, da seleção espanhola.

Calendário da Copa do Mundo de 2027

  • Total de partidas: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês
  • Início: 24 de junho de 2027
  • Final: 25 de julho de 2027

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

  • Fase de grupos: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam
  • Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

  • UEFA: 11
  • AFC (Ásia): 6
  • CAF (África): 4
  • CONCACAF: 4
  • CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3
  • OFC (Oceania): 1
  • Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Marta durante treino do Brasil para enfrentar o Japão. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Marta durante treino do Brasil para enfrentar o Japão. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

