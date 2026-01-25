Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas da CBF, marcou presença no evento de apresentação da identidade visual da Copa do Mundo Feminina de 2027, realizado neste domingo (25), em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

Em conversa com o Lance!, a dirigente abordou temas centrais do planejamento da Seleção Brasileira, como a disputa da Finalíssima, o trabalho nas categorias de base e a possibilidade de novos amistosos em território nacional ao longo de 2026.

Finalíssima Feminina mais uma vez em solo inglês

Campeã da Copa América de 2025, a Seleção Feminina garantiu vaga na Finalíssima diante da Inglaterra, atual campeã da Eurocopa. A partida está prevista para o primeiro semestre desta temporada. No último encontro entre as equipes, em 2023, as inglesas levaram a melhor nos pênaltis, em Wembley. Apesar da expectativa de que o Brasil pudesse receber o duelo desta vez, a tendência é de que o confronto volte a ser disputado em solo inglês.

— A Finalíssima está em negociação. Estamos aguardando a definição de data e local. Acredito que seja da mesma forma, na Inglaterra, mas ainda não sabemos. No papel, realmente, ainda não está fechado. O martelo não foi batido. Estamos nos preparando para esse confronto, que para nós é muito importante — afirmou Gambaré ao Lance!.

Mais amistosos em território nacional

Se por um lado a Finalíssima ainda aguarda definição, por outro a presença da Seleção Feminina no Brasil deve se intensificar nos próximos anos. Segundo a coordenadora, tanto a equipe principal quanto as categorias de base — sub-17 e sub-20 — seguirão atuando no país como parte da estratégia de aproximação com o público e de fortalecimento do futebol feminino em diferentes regiões.

— Nós buscamos pulverizar, conseguir engajar estados que, muitas vezes, não foram contemplados, mas que têm condições de receber a Seleção. Foi o caso da sub-20, nos amistosos contra o México. Fizemos os jogos, divulgamos o trabalho e, com certeza, deixamos um pedaço da Seleção ali. Isso é importante para que as meninas da região continuem sonhando em vestir a camisa da Seleção — explicou.

Gambaré também detalhou que o planejamento da Seleção principal já está desenhado até 2027, com jogos dentro e fora do país, respeitando o calendário internacional e a preparação para a Copa do Mundo.

— Quanto à Seleção principal, temos um planejamento até 2027, já está tudo estruturado. Há uma próxima Data Fifa a ser divulgada, o Fifa Series acontecendo dentro do país, outros amistosos no Brasil e também compromissos fora, que fazem parte de uma reciprocidade do planejamento com seleções bem ranqueadas, já pensando na preparação para a Copa. Em relação à base, vamos fazer coisas novas, ampliar a integração com outros estados e motivar a continuidade do trabalho de formação por onde passarmos — completou.