Marta se casa com Carrie Lawrence em cerimônia na Flórida
Cerimonia foi marcada por presença de familiares e amigos próximos
A jogadora de futebol Marta, de 39 anos, casou-se com a americana Carrie Lawrence em Jupiter, Flórida. A cerimônia aconteceu na sexta-feira (3), no Pelican Club, unindo a atleta brasileira do Orlando Pride à ex-jogadora do mesmo clube em evento que mesclou elementos culturais dos dois países.
O casamento contou com decoração elaborada e arranjos florais que criaram ambiente elegante para a celebração. Marta usou traje confeccionado especialmente para a ocasião, incluindo um chapéu que reflete seu estilo pessoal quando não está em campo.
A cerimônia foi registrada em fotografias compartilhadas nas redes sociais, mostrando diversos momentos da celebração. Os registros mostram desde a entrada de Marta acompanhada por sua mãe até os momentos na pista de dança.
A celebração incluiu momentos musicais, com Carrie cantando em português ao lado de Marta, demonstrando a integração cultural entre as duas. As imagens mostram também a jogadora brasileira dançando próxima ao DJ durante a festa.
O evento reuniu amigos próximos do casal, como evidenciam as fotografias divulgadas após a cerimônia. A escolha do local na Flórida está relacionada à carreira de ambas, já que Marta ainda atua pelo Orlando Pride, clube pelo qual Carrie também jogou anteriormente.
Veja como foi o casamento de Marta
