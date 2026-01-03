menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Marta se casa com Carrie Lawrence em cerimônia na Flórida

Cerimonia foi marcada por presença de familiares e amigos próximos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
14:19
Casamento da Marta (Foto: Reprodução)
imagem cameraCasamento da Marta (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A jogadora de futebol Marta, de 39 anos, casou-se com a americana Carrie Lawrence em Jupiter, Flórida. A cerimônia aconteceu na sexta-feira (3), no Pelican Club, unindo a atleta brasileira do Orlando Pride à ex-jogadora do mesmo clube em evento que mesclou elementos culturais dos dois países.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista sugere opções ao Flamengo caso negociação de Kaio Jorge fracasse

O casamento contou com decoração elaborada e arranjos florais que criaram ambiente elegante para a celebração. Marta usou traje confeccionado especialmente para a ocasião, incluindo um chapéu que reflete seu estilo pessoal quando não está em campo.

A cerimônia foi registrada em fotografias compartilhadas nas redes sociais, mostrando diversos momentos da celebração. Os registros mostram desde a entrada de Marta acompanhada por sua mãe até os momentos na pista de dança.

continua após a publicidade

A celebração incluiu momentos musicais, com Carrie cantando em português ao lado de Marta, demonstrando a integração cultural entre as duas. As imagens mostram também a jogadora brasileira dançando próxima ao DJ durante a festa.

O evento reuniu amigos próximos do casal, como evidenciam as fotografias divulgadas após a cerimônia. A escolha do local na Flórida está relacionada à carreira de ambas, já que Marta ainda atua pelo Orlando Pride, clube pelo qual Carrie também jogou anteriormente.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja como foi o casamento de Marta

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias