Marta se casa com Carrie Lawrence em cerimônia na Flórida

A jogadora de futebol Marta, de 39 anos, casou-se com a americana Carrie Lawrence em Jupiter, Flórida. A cerimônia aconteceu na sexta-feira (3), no Pelican Club, unindo a atleta brasileira do Orlando Pride à ex-jogadora do mesmo clube em evento que mesclou elementos culturais dos dois países.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista sugere opções ao Flamengo caso negociação de Kaio Jorge fracasse

O casamento contou com decoração elaborada e arranjos florais que criaram ambiente elegante para a celebração. Marta usou traje confeccionado especialmente para a ocasião, incluindo um chapéu que reflete seu estilo pessoal quando não está em campo.

A cerimônia foi registrada em fotografias compartilhadas nas redes sociais, mostrando diversos momentos da celebração. Os registros mostram desde a entrada de Marta acompanhada por sua mãe até os momentos na pista de dança.

continua após a publicidade

A celebração incluiu momentos musicais, com Carrie cantando em português ao lado de Marta, demonstrando a integração cultural entre as duas. As imagens mostram também a jogadora brasileira dançando próxima ao DJ durante a festa.

O evento reuniu amigos próximos do casal, como evidenciam as fotografias divulgadas após a cerimônia. A escolha do local na Flórida está relacionada à carreira de ambas, já que Marta ainda atua pelo Orlando Pride, clube pelo qual Carrie também jogou anteriormente.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas