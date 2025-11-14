Marta disputa prêmio de gol mais bonito do ano pela segunda vez

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicadas ao Prêmio Marta, um dos maiores reconhecimentos do futebol feminino mundial. Vencedora em 2024, a atacante brasileira Marta, do Orlando Pride, está entre as concorrentes.

Marta concorre com nomes como Jordyn Bugg, Mariona Caldentey, Ashley Cheatley, Kyra Cooney-Cross, Jon Ryong-jong, Vivianne Miedema, Kishi Núñez, Lizbeth Ovalle e Ally Sentnor. A camisa 10 ficou de fora da convocação de Arthur Elias para amistosos da Seleção Brasileira.

Como funciona a votação do Prêmio Marta

O Prêmio Marta da FIFA é definido por votos de torcedores e de um painel de Lendas da FIFA, com peso igual para cada grupo (50%). Cada eleitor escolhe três gols, atribuindo cinco pontos ao primeiro, três ao segundo e um ao terceiro. A jogadora com mais pontos vence, e em caso de empate, leva quem recebeu mais votos de primeira escolha. O processo é supervisionado por observadores independentes para garantir transparência.

O gol indicado da brasileira aconteceu na vitória do Orlando Pride sobre o Kansas City Current, em 17 de novembro de 2024. Confira lance:

O gol da Marta. Impossível não gritar junto. QUE ISSO pic.twitter.com/lBwwC3wh4o — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) November 17, 2024

Indicados ao prêmio Marta

Jordyn Bugg | North Carolina Courage x Seattle Reign | 22/03/2025 Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais x Arsenal | 27/04/2025 Ashley Cheatley | Brentford x Ascot United | 03/11/2024 Kyra Cooney-Cross | Alemanha x Austrália | 28/10/2024 Jon Ryong-jong | RPD da Coreia x Argentina | 02/09/2024 Marta | Orlando Pride x Kansas City Current | 17/11/2024 Vivianne Miedema | País de Gales x Países Baixos | 05/07/2025 Kishi Núñez | Argentina x Costa Rica | 08/09/2024 Lizbeth Ovalle | Tigres x Guadalajara | 03/03/2025 Ally Sentnor | EUA x Colômbia | 20/02/2025

