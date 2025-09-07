Técnicos do Brasil, Ancelotti e Arthur Elias assistem à final do Brasileiro Feminino

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Masculina, e Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, acompanharam a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Cruzeiro e Corinthians. Os dois estiveram juntos na Granja Comary.

continua após a publicidade

EXCLUSIVO: Na Seleção, Hugo Souza abre o jogo sobre Ancelotti, Tite e Dorival

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou imagens dos treinadores assistindo ao jogo. A decisão terminou empatada em 2 a 2 e deixou o título em aberto.

Jogadoras de Corinthians e Cruzeiro criticam arbitragem da final do Brasileirão Feminino

O Corinthians disputa sua nona final do Brasileirão A1. A equipe feminina, conhecida como Brabas, busca o sétimo título da competição. O time conquistou as últimas seis edições do torneio. O Cruzeiro participa pela primeira vez de uma final do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo de volta será no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha na soma da fase de grupos e do mata-mata.

Enquanto acompanhava a decisão do futebol feminino, Ancelotti mantém o foco na Seleção Masculina. O Brasil enfrentará a Bolívia na próxima terça-feira (9), em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada em El Alto, cidade que tem altitude de 4.150 metros, considerada uma das maiores dificuldades para as equipes visitantes.

continua após a publicidade