Seleção Brasileira

Técnicos do Brasil, Ancelotti e Arthur Elias assistem à final do Brasileiro Feminino

Cruzeiro e Corinthians empataram no jogo de ida

imagem cameraCarlo Ancelotti e Arthur Elias assistem juntos à final do Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução/CBF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 07/09/2025
17:06
  Matéria
  Mais Notícias

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Masculina, e Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, acompanharam a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Cruzeiro e Corinthians. Os dois estiveram juntos na Granja Comary.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou imagens dos treinadores assistindo ao jogo. A decisão terminou empatada em 2 a 2 e deixou o título em aberto.

O Corinthians disputa sua nona final do Brasileirão A1. A equipe feminina, conhecida como Brabas, busca o sétimo título da competição. O time conquistou as últimas seis edições do torneio. O Cruzeiro participa pela primeira vez de uma final do campeonato.

O jogo de volta será no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha na soma da fase de grupos e do mata-mata.

Enquanto acompanhava a decisão do futebol feminino, Ancelotti mantém o foco na Seleção Masculina. O Brasil enfrentará a Bolívia na próxima terça-feira (9), em La Paz, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada em El Alto, cidade que tem altitude de 4.150 metros, considerada uma das maiores dificuldades para as equipes visitantes.

Jogadoras do Cruzeiro agredecem o apoio da torcida no Independência na final do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Cruzeiro agredecem o apoio da torcida no Independência na final do Brasileirão Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

