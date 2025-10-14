Globo anuncia novo dia para transmissões de futebol; saiba mais

A Rede Globo anunciou novidades para as transmissões esportivas de 2026. Uma delas foi a presença de um novo dia de futebol na tela do canal. Durante o evento "Upfront", da última segunda-feira (14), no parque Ibirapuera, em São Paulo, o canal divulgou que irá transmitir os jogos do Brasileirão feminino aos sábados.

O anúncio da novidade foi revelado pela narradora Renata Silveira. No palco do evento, ela se mostrou bastante emocionada com o atual momento da modalidade no país. Além do crescimento da liga nacional, o Brasil também será sede da Copa do Mundo feminina de 2027.

- Vem aí um novo horário de futebol na TV Globo. Nós estamos acostumados às quartas-feiras e aos domingos, aquele horário sagrado que sempre tem futebol. Mas agora sábado também. Sábado à tarde vai ser dia de futebol feminino! Fico arrepiada com essa notícia, porque tem Copa do Mundo em 2027, e vai ser aqui no Brasil. Então vamos trazer toda aquela expectativa, aquela energia positiva, acompanhar os clubes e a Seleção para essa Copa, que vai ser muito especial. Vai ter dobradinha de futebol no fim de semana: sábado com as mulheres e domingo com os homens - anunciou Renata.

Outros anúncios da Globo

Além disso, a emissora também revelou novidades para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. A cobertura do evento terá a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

O atual comentarista dos canais esportivos da Globo terá destaque durante o Mundial. Ele irá trabalhar em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV Aberta. Por outro lado, Ronaldinho Gaúcho será embaixador do evento pela emissora.

