menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Globo anuncia novo dia para transmissões de futebol; saiba mais

Novidade foi revalada na última segunda-feira (13)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
06:10
Globo Rural zoou eliminação do Palmeiras para o Corinthians (Foto: Divulgação Globo)
imagem cameraGlobo anuncia novidades para próxima temporada do futebol brasileiro (Foto: Divulgação Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Rede Globo anunciou novidades para as transmissões esportivas de 2026. Uma delas foi a presença de um novo dia de futebol na tela do canal. Durante o evento "Upfront", da última segunda-feira (14), no parque Ibirapuera, em São Paulo, o canal divulgou que irá transmitir os jogos do Brasileirão feminino aos sábados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O anúncio da novidade foi revelado pela narradora Renata Silveira. No palco do evento, ela se mostrou bastante emocionada com o atual momento da modalidade no país. Além do crescimento da liga nacional, o Brasil também será sede da Copa do Mundo feminina de 2027.

- Vem aí um novo horário de futebol na TV Globo. Nós estamos acostumados às quartas-feiras e aos domingos, aquele horário sagrado que sempre tem futebol. Mas agora sábado também. Sábado à tarde vai ser dia de futebol feminino! Fico arrepiada com essa notícia, porque tem Copa do Mundo em 2027, e vai ser aqui no Brasil. Então vamos trazer toda aquela expectativa, aquela energia positiva, acompanhar os clubes e a Seleção para essa Copa, que vai ser muito especial. Vai ter dobradinha de futebol no fim de semana: sábado com as mulheres e domingo com os homens - anunciou Renata.

continua após a publicidade

Outros anúncios da Globo

Além disso, a emissora também revelou novidades para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. A cobertura do evento terá a participação dos pentacampeões mundiais Denílson e Ronaldinho Gaúcho.

O atual comentarista dos canais esportivos da Globo terá destaque durante o Mundial. Ele irá trabalhar em todas as transmissões da Seleção Brasileira na TV Aberta. Por outro lado, Ronaldinho Gaúcho será embaixador do evento pela emissora.

continua após a publicidade
ATENCAO EDITORES! FOTOS EMBARGADAS PARA VEêCULOS DE FORA DO BRASIL - Taca do mundo antes da partida entre Alemanha e Argentina no estadio Maracana pela final da Copa do Mundo 2014
Emissora também revelou novidades para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fernando Soutello/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias