Após a perder a vaga na final para o Corinthians, decidida nos pênaltis por 6 a 5 após empate por 1 a 1, a Ferroviária volta a campo neste sábado (18) em busca do terceiro lugar da Libertadores Feminina. O adversário será o Colo-Colo, que caiu diante do Deportivo Cali na outra semifinal.

As equipes se enfrentam neste sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Às 20h, será a vez de Corinthians e Deportivo Cali duelarem pela taça.

Luciana, da Ferroviária, em campo pela Libertadores FemInina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Campanha da Ferroviária na Libertadores Feminina

A Ferroviária fez campanha consistente na fase de grupos da Libertadores Feminina, terminando na liderança do Grupo B com sete pontos em três partidas. A equipe conquistou duas vitórias e um empate, marcou três gols e sofreu apenas um, somando 77% de aproveitamento.

O time de Araraquara superou adversárias como Adiffem e Alianza Lima e empatou sem gols com o Boca Juniors, garantindo a primeira colocação do grupo. Nas quartas de final, manteve o bom desempenho ao vencer o Independiente Dragonas por 3 a 0, mas acabou eliminada na semifinal pelo Corinthians, nos pênaltis por 6 a 5, após empate por 1 a 1.

Fase de grupos – Grupo B

Ferroviária 1 x 0 Adiffem

Alianza Lima 1 x 2 Ferroviária

Ferroviária 0 x 0 Boca Juniors

Quartas de final

Ferroviária 3 x 0 Independiente Dragonas

Semifinal

Corinthians 1 (6) x (5) 1 Ferroviária – decisão nos pênaltis

