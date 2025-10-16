Libertadores Feminina: Ferroviária disputará o terceiro lugar contra o Colo-Colo
Guerreiras Grenás foram superadas pelo Corinthians nesta quarta-feira (15)
Após a perder a vaga na final para o Corinthians, decidida nos pênaltis por 6 a 5 após empate por 1 a 1, a Ferroviária volta a campo neste sábado (18) em busca do terceiro lugar da Libertadores Feminina. O adversário será o Colo-Colo, que caiu diante do Deportivo Cali na outra semifinal.
As equipes se enfrentam neste sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Às 20h, será a vez de Corinthians e Deportivo Cali duelarem pela taça.
Campanha da Ferroviária na Libertadores Feminina
A Ferroviária fez campanha consistente na fase de grupos da Libertadores Feminina, terminando na liderança do Grupo B com sete pontos em três partidas. A equipe conquistou duas vitórias e um empate, marcou três gols e sofreu apenas um, somando 77% de aproveitamento.
O time de Araraquara superou adversárias como Adiffem e Alianza Lima e empatou sem gols com o Boca Juniors, garantindo a primeira colocação do grupo. Nas quartas de final, manteve o bom desempenho ao vencer o Independiente Dragonas por 3 a 0, mas acabou eliminada na semifinal pelo Corinthians, nos pênaltis por 6 a 5, após empate por 1 a 1.
Fase de grupos – Grupo B
- Ferroviária 1 x 0 Adiffem
- Alianza Lima 1 x 2 Ferroviária
- Ferroviária 0 x 0 Boca Juniors
Quartas de final
- Ferroviária 3 x 0 Independiente Dragonas
Semifinal
- Corinthians 1 (6) x (5) 1 Ferroviária – decisão nos pênaltis
