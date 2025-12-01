menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Família de atacante comemora título do Red Bull Bragantino: 'Acompanhamos tudo'

Massa Bruta foi campeã da Taça Paulista neste domingo (30)

Giselly Correa Barata
Santos (SP)
Dia 01/12/2025
15:38
Gaby Santos e família no título do Bragantino. (Foto: García/Divulgação)
Gaby Santos e família no título do Bragantino. (Foto: García/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O time feminino do Red Bull Bragantino conquistou, no último domingo (30), seu primeiro título estadual. Na Vila Belmiro, a equipe venceu o Santos por 3 a 2 e ficou com a taça da Copa Paulista de 2025.

Relacionadas

O feito teve um sabor ainda mais especial para a atacante Gaby Santos, que contou com a presença da família na decisão. Uma pequena, porém animada, torcida bragantina ocupou o setor visitante da Vila Belmiro e comemorou muito a conquista.

Natural de Recife-PE, Gaby iniciou no Sport e teve passagens por Grêmio e Palmeiras, até chegar ao time de Bragança Paulista neste ano.

Isa Santos, irmã da jogadora, mora em Bragança Paulista e contou sobre a rotina ao lado de Gaby. A namorada da atleta e o pai também estiveram no estádio para acompanhar a final.

— Viemos de carro e acompanhamos todos os jogos dela — disse Isa. A mãe da atacante também falou sobre o início da trajetória da filha no futebol.

— Sempre apoiei desde o começo. Ela quis isso desde pequenininha… Começou aos 8 anos e está até hoje — relembra.

O Massa Bruta fecha a temporada com bons resultados. A equipe chegou às quartas do Brasileirão Feminino e da Copa do Brasil, ficou na quinta colocação do Paulistão Feminino e conquistou a Copa Paulista.

➡️ Como os jogos de futebol feminino às 11h impactam atletas? Especialista explica

Namorada, irmã e mãe da jogadora Gaby Santos, do RB Bragantino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Namorada, irmã e mãe da jogadora Gaby Santos, do RB Bragantino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Como foi a vitória do Bragantino

RB Bragantino superou o Santos tarde deste domingo (30), por 3 a 2, na Vila Belmiro, e foram campeãs da Copa Paulista Feminina 2025. Os gols foram marcados por Vivian e Dos Santos, duas vezes. Ana Alice e Analuyza descontaram.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

As Bragantinas construíram o resultado no primeiro tempo, aproveitando bem os erros defensivos do Santos e abrindo 3 a 0. No segundo tempo, apesar da pressão das Sereias, resistiram bem e garantiram a taça.

circulo com pontos dentroTudo sobre

