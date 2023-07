Nascida em Brazópolis, Minas Gerais, Debinha iniciou sua carreira no Deportivo Lorena. A atacante, que costuma atuar pelos lados ou até mesmo centralizada, passou por Saad São Caetano, Portuguesa, Centro Olímpico, Foz Cataratas e São José no futebol brasileiro. No exterior, vestiu as camisas de North Carolina Courage, dos EUA, pelo Dalian Quanjian, da China e pelo Alvdsnes IL, da Noruega.