FIFA confirma sede da primeira edição da Women’s Champions Cup

Nesta quinta-feira (2), a FIFA confirmou que o Final Four da FIFA Women’s Champions Cup será disputado em Londres, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

continua após a publicidade

No chaveamento, o Arsenal, campeão da Champions League Feminina, enfrentará o vencedor do duelo entre Wuhan Jiangda/Auckland United ou o campeão africano.

Do outro lado, o NY/NJ Gotham FC, time da brasileira Gabi Portilho, terá pela frente o campeão da Libertadores Feminina, que ainda será definido nesta temporada. Três brasileiros disputam a competição nesta edição: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Conheça FIFA Women’s Champions Cup

A competição será a primeira copa intercontinental de clubes da história do futebol feminino, marcando um avanço histórico para a modalidade. Anual, o torneio reunirá os clubes campeões de cada continente e é diferente do Mundial, que estreia em 2028.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A FIFA Women’s Champions Cup reunirá seis clubes: os campeões da Champions League, da Libertadores e da Concacaf entram diretamente nas semifinais, enquanto os vencedores da África, Ásia e Oceania disputam um mata-mata preliminar.

A iniciativa busca valorizar as competições continentais femininas já existentes, como a Champions (desde 2001) e a Libertadores (desde 2009), e dar mais projeção às competições emergentes nos outros continentes.

Já o Mundial de Clubes Feminino terá 16 participantes, com cinco vagas destinadas à Europa, duas à América do Sul, duas à Concacaf, duas à África e duas à Ásia. As três vagas restantes serão definidas em playoffs, incluindo representantes da Oceania.

➡️ Time peruano é o mais brasileiro entre sul-americanos da Libertadores