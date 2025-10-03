O São Paulo viajou para a disputa da Libertadores Feminina com a confiança em alta pelos grandes resultados que conquistou no Brasil. Peça importante do time, Camilinha também contribui fora de campo com sua experiência na competição.

A meia, que já tem um título no currículo, enxerga o desafio continental com um ritmo diferente, por serem três jogos decisivos em sequência - e um mata-mata caso avance. Para a jogadora, esse formato aumenta a pressão uma vez que os erros podem ser fatais.

— Eu acredito que, para nós que já tivemos a experiência da Libertadores, o principal é reforçar o quanto a competição é difícil e não permite nenhum momento se desligar. Cada jogo é decisivo e influencia diretamente na sequência e nos adversários que teremos pela frente. Por isso, o mais importante é se manter focado o tempo todo, essa é a principal lição e também o principal conselho que eu poderia dar — afirmou.

A atleta reconhece que o grande desempenho do time contra o Corinthians, na Copa do Brasil, aumenta o ânimo do time para a Libertadores, mas entende que é preciso virar a página. No entanto, devem buscar inspiração nesse jogo para encarar os oponentes sul-americanos.

— Fiquei muito feliz pelo último jogo, pelo gol e pelo resultado na Copa do Brasil, mas a Libertadores é uma competição completamente diferente. A gente sabe que é um torneio de tiro curto, com jogos muito mais intensos e disputados, então é preciso virar a chave. Temos que levar as coisas boas que construímos no Brasil, especialmente a performance que tivemos contra o Corinthians, para manter o mesmo nível e fazer uma boa competição aqui.

O São Paulo estreia na Libertadores Feminina contra o San Lorenzo, nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília). A partida será transmitida pelo canal Sportv e NSports, na televisão fechada,e no Goat, CazéTV e X sports no Youtube.

Jogos do São Paulo na Libertadores

3/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia

