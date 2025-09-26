Copa Maria Bonita tem grupos e confrontos definidos; veja datas
Torneio será na Arena Pernambuco
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa Maria Bonita já tem suas datas e confrontos definidos. A competição, realizada de 2 a 11 de outubro, na Arena de Pernambuco, reúne nove equipes do Nordeste e promete equilíbrio, com Bahia, Fortaleza, Sport, Atlético Piauiense e outros clubes em busca do título.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Após classificação inédita, Bahia projeta semifinal da Copa do Brasil: ‘Chegar forte’
Futebol Feminino25/09/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras atropela Sport e avança à semifinal da Copa do Brasil
Futebol Feminino25/09/2025
- Futebol Feminino
Fortaleza recusa convite para participar da Copinha Feminina; saiba motivos
Futebol Feminino18/09/2025
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Sport na briga pelo título
Eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Sport já mira os próximos desafios da temporada, inclusive da copa nordestina. A treinadora Macarena Deichler destacou o foco nas competições regionais, reforçando que o time precisa reagir rapidamente.
— Agora é virar a chave. É chegar em Recife sexta-feira (hoje) e já começar a trabalhar no domingo, então é virar a chave e ir em busca do campeonato. A gente quer ir em busca do campeonato, da Maria Bonita e do Campeonato Pernambucano — disse a técnica.
Sobre o favoritismo de Bahia e Fortaleza na Copa Maria Bonita, Macarena lembrou que outros clubes também chegam fortes.
— Tem o Atlético Piauiense também (campeão da Série A3). São ótimos times, vai ser uma competição muito boa, com adversários qualificados. A gente está trabalhando muito para enfrentá-los e sair com o campeonato, que é o que a gente quer — completou.
Tabela da Copa Maria Bonita
Veja abaixo os jogos da primeira fase, semifinais e final:
1ª rodada
📅 2 de outubro
15h30 – Sport x Botafogo-PB (Grupo A)
19h30 – Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA (Grupo C)
📅 3 de outubro
15h30 – CRB x Atlético-PI (Grupo B)
2ª rodada
📅 4 de outubro
15h30 – Botafogo-PB x ABC (Grupo A)
19h30 – Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza (Grupo C)
📅 5 de outubro
15h30 – Bahia x CRB (Grupo B)
3ª rodada
📅 6 de outubro
15h30 – ABC x Sport (Grupo A)
19h30 – Fortaleza x Confiança-SE (Grupo C)
📅 7 de outubro
15h30 – Atlético-PI x Bahia (Grupo B)
Semifinais
📅 9 de outubro
15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
19h30 – 2º melhor 1º colocado x 1º melhor 1º colocado
Final
📅 11 de outubro
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2
- Matéria
- Mais Notícias