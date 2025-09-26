menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa Maria Bonita tem grupos e confrontos definidos; veja datas

Torneio será na Arena Pernambuco

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
13:07
Arena Pernambuco recebe jogos da Copa Maria Bonita. (Foto: Divulgação)
imagem cameraArena Pernambuco recebe jogos da Copa Maria Bonita. (Foto: Divulgação)
A Copa Maria Bonita já tem suas datas e confrontos definidos. A competição, realizada de 2 a 11 de outubro, na Arena de Pernambuco, reúne nove equipes do Nordeste e promete equilíbrio, com Bahia, Fortaleza, Sport, Atlético Piauiense e outros clubes em busca do título.

Sport na briga pelo título

Eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Sport já mira os próximos desafios da temporada, inclusive da copa nordestina. A treinadora Macarena Deichler destacou o foco nas competições regionais, reforçando que o time precisa reagir rapidamente.

— Agora é virar a chave. É chegar em Recife sexta-feira (hoje) e já começar a trabalhar no domingo, então é virar a chave e ir em busca do campeonato. A gente quer ir em busca do campeonato, da Maria Bonita e do Campeonato Pernambucano — disse a técnica.

Sobre o favoritismo de Bahia e Fortaleza na Copa Maria Bonita, Macarena lembrou que outros clubes também chegam fortes.

— Tem o Atlético Piauiense também (campeão da Série A3). São ótimos times, vai ser uma competição muito boa, com adversários qualificados. A gente está trabalhando muito para enfrentá-los e sair com o campeonato, que é o que a gente quer — completou.

Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)
Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)

Tabela da Copa Maria Bonita

Veja abaixo os jogos da primeira fase, semifinais e final:

1ª rodada
📅 2 de outubro
15h30 – Sport x Botafogo-PB (Grupo A)
19h30 – Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA (Grupo C)

📅 3 de outubro
15h30 – CRB x Atlético-PI (Grupo B)

2ª rodada
📅 4 de outubro
15h30 – Botafogo-PB x ABC (Grupo A)
19h30 – Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza (Grupo C)

📅 5 de outubro
15h30 – Bahia x CRB (Grupo B)

3ª rodada
📅 6 de outubro
15h30 – ABC x Sport (Grupo A)
19h30 – Fortaleza x Confiança-SE (Grupo C)

📅 7 de outubro
15h30 – Atlético-PI x Bahia (Grupo B)

Semifinais
📅 9 de outubro
15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
19h30 – 2º melhor 1º colocado x 1º melhor 1º colocado

Final
📅 11 de outubro
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Cássia e Rhaizza comemoram gol do Bahia sobre o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)
Cássia e Rhaizza comemoram gol do Bahia sobre o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)

