🔴AO VIVO: Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos

Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México nesta Data-Fifa

Dia 12/02/2026
10:20
Arthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta segunda-feira (9). (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraArthur Elias durante convocação da Seleção feminina nesta quinta-feira (12). (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Nesta quinta-feira (12), o técnico Arthur Elias convoca a Seleção Brasileira Feminina para amistosos com a Costa Rica, Venezuela e México. A lista será anunciada às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV e o Lance! acompanha em tempo real.

Os amistosos fazem parte do planejamento da Amarelinha para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Confira agenda da Seleção Brasileira

  1. Brasil x Costa Rica - 27 de fevereiro - Estadio Alejandro Morera Soto, em Alajuela - 22h (horário de Brasília)
  2. Brasil x Venezuela - 4 de março - Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca - 18h
  3. Brasil x México - 7 de março - Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México - 20h

Foto: Lívia Villas Boas / CBF

