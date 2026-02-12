🔴AO VIVO: Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos
Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México nesta Data-Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (12), o técnico Arthur Elias convoca a Seleção Brasileira Feminina para amistosos com a Costa Rica, Venezuela e México. A lista será anunciada às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV e o Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Seleção Feminina confirma amistosos com Costa Rica, Venezuela e México
Futebol Feminino02/02/2026
- Futebol Feminino
Guia do Brasileirão Feminino 2026: onde assistir e tudo sobre a competição
Futebol Feminino12/02/2026
- Futebol Feminino
Brasil goleia Peru e garante classificação antecipada no Sul-Americano Feminino sub-20
Futebol Feminino11/02/2026
Os amistosos fazem parte do planejamento da Amarelinha para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Confira agenda da Seleção Brasileira
- Brasil x Costa Rica - 27 de fevereiro - Estadio Alejandro Morera Soto, em Alajuela - 22h (horário de Brasília)
- Brasil x Venezuela - 4 de março - Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca - 18h
- Brasil x México - 7 de março - Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México - 20h
*Matéria em atualização
➡️ Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina; L! destaca possíveis novidades na lista
- Matéria
- Mais Notícias