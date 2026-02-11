Brasil goleia Peru e garante classificação antecipada no Sul-Americano Feminino sub-20
Amarelinha venceu as peruanas por 6 a 0 nesta quinta-feira (11)
O Brasil confirmou o favoritismo e garantiu vaga no hexagonal final do Sul-Americano Feminino Sub-20 com uma atuação dominante diante do Peru. Pela penúltima rodada da fase de grupos, a Seleção aplicou 6 a 0, manteve os 100% de aproveitamento e carimbou a classificação antecipada para a fase decisiva do torneio. Os gols foram marcados por Thay, Nogueira (2x), Adrielly, Dudinha e Brendha.
A equipe comandada por Camilla Orlando chegou aos nove pontos no Grupo B, com três vitórias em três jogos, 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Mais do que o placar elástico, o desempenho reforça a força brasileira na competição, que reúne dez seleções divididas em dois grupos de cinco equipes.
Superioridade do início ao fim
Desde os primeiros minutos, ficou evidente a diferença técnica entre as equipes. O Peru encontrou dificuldades para sair jogando e sofreu com a intensidade brasileira. Ainda no primeiro tempo, o Brasil construiu quatro gols, praticamente liquidando a fatura antes do intervalo.
Nogueira foi o principal destaque da partida. A atacante desequilibrou a defesa adversária com jogadas individuais e participação direta nos lances ofensivos mais perigosos.
Com o placar confortável, Camilla Orlando promoveu alterações na volta do intervalo, rodou o elenco e manteve o ritmo. O Brasil ainda ampliou na etapa final para fechar a goleada por 6 a 0 sem sustos.
Como funciona o Sul-Americano
O Sul-Americano Sub-20 é disputado em duas fases. Na primeira, as seleções se enfrentam dentro de seus grupos. Ao fim dessa etapa, as três melhores colocadas de cada chave avançam ao hexagonal final, onde as seis equipes duelam entre si em turno único para definir o campeão e as vagas no Mundial da categoria.
No Grupo B, Brasil e Argentina já garantiram classificação antecipada e lideram com 100% de aproveitamento. Equador, Peru e Bolívia brigam pela última vaga.
No Grupo A, a disputa segue aberta, com Colômbia, Venezuela e Paraguai na parte de cima da tabela, enquanto Uruguai e Chile ainda tentam se manter vivos na briga.
Brasil e Argentina duelam nesta sexta
Já classificado, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante da Argentina, em duelo marcado para sexta-feira, às 18h (de Brasília). O clássico vale a liderança do grupo B.
