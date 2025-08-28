Leila Pereira empresta avião para time feminino do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cedeu seu avião particular à equipe feminina para a viagem rumo a Belo Horizonte (MG). O time enfrenta o Cruzeiro neste domingo (31), às 10h30 (de Brasília), pela semifinal do Brasileirão Feminino, na Arena Independência, em busca de uma virada histórica.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) custeia viagens em voos comerciais para trajetos acima de 500 km, mas a mandatária optou por disponibilizar o transporte. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

— Eu adquiri esse avião para que o elenco tenha mais conforto e mais versatilidade para viajar — explicou Leila, à época da aquisição.

O avião trata-se de uma propriedade de uma das empresas de Leila, a Placar Linhas Aéreas S/A, na qual ela é sócia de seu marido José Roberto Lamacchia.

Como foi a semifinal entre Palmeiras e Cruzeiro

No último domingo (24), no jogo de ida, na Arena Barueri, o Palmeiras sofreu um revés diante da Raposa, que venceu por 3 a 1. Para avançar à final, o Verdão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença — caso o triunfo seja exatamente por dois gols, a decisão da vaga será nas penalidades.

O Palmeiras começou pressionando e quase abriu o placar aos dois minutos, mas o gol de cabeça de Amanda Gutierres foi anulado por impedimento. O Cruzeiro respondeu na sequência, também de cabeça, mas Tápia fez boa defesa.

As Palestrinas seguiram no controle do jogo, pressionando a saída de bola das Cabulosas e dificultando as jogadas do time mineiro. A superioridade alviverde foi premiada aos 38 minutos, em contra-ataque: Ingryd sofreu falta perto da área e Andressinha cobrou com categoria, tirando o zero do placar. Nos acréscimos, Tápia salvou novamente em finalização cara a cara com Gisseli.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou ligado e empatou aos três minutos, com Letícia desviando cruzamento de Byanca Brasil. Na sequência, Vanessinha virou o jogo com um chute preciso na saída de Camila. Byanca Brasil ainda comandou outra grande jogada, cruzando para Gaby Soares marcar o terceiro. Nos minutos finais, Espinales quase ampliou para as Cabulosas, mas o chute passou rente ao gol.

