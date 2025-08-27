menu hamburguer
Melhor cobradora de faltas do Brasil? Jogadora do Palmeiras vira especialista em golaços

Andressinha soma três gols de falta em 15 jogos na temporada

Andressinha, do Palmeiras, em jogo contra o Cruzeiro na Arena Barueri. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Andressinha, do Palmeiras, em jogo contra o Cruzeiro na Arena Barueri. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
17:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

A meio-campista Andressinha voltou a mostrar por que é uma das jogadoras mais decisivas do elenco do Palmeiras. No último domingo (24), ela marcou, de falta, o único gol palmeirense na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. Um chute preciso, sem qualquer chance para a goleira adversária, que reforça sua especialidade na bola parada.

O lance não é acaso: trata-se de uma marca registrada da atleta. Em 2025, três dos quatro gols anotados por Andressinha saíram em cobranças de falta, o que representa 75% de sua produção ofensiva na temporada, segundo dados do Sofascore.

O número evidencia não apenas a qualidade técnica da meio-campista nesse fundamento, mas também como o Palmeiras encontra nela uma alternativa estratégica para destravar jogos complicados.

Neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), as palestrinas enfrentam o Cruzeiro na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), valendo vaga na decisão. O Palmeiras terá que reverter um placa de 3 a 1.

Andressinha no Palmeiras

Antes de chegar ao Verdão, Andressinha teve passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro. Natural de Roque Gonzales (RS), ela iniciou a carreira no Pelotas, em 2009, para depois passar por Kindermann, Houston Dash (EUA), Tiradentes (PI), Iranduba (AM) e Portland Thorns FC, também dos Estados Unidos.

Em 2020, chegou ao Corinthians, clube que permaneceu por duas temporadas. Foram 61 jogos com a camisa alvinegra, com oito gols marcados e dez assistências. No Palmeiras, são 43 jogos, sete gols e oito assistências até o momento. Na temporada passada, ela ficou meses no departamento médico devido uma lesão de ligamento no joelho direito.

Andressinha ajeita bola antes de cobrar falta. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
Andressinha ajeita bola antes de cobrar falta. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)


