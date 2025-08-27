A meio-campista Andressinha voltou a mostrar por que é uma das jogadoras mais decisivas do elenco do Palmeiras. No último domingo (24), ela marcou, de falta, o único gol palmeirense na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino 2025. Um chute preciso, sem qualquer chance para a goleira adversária, que reforça sua especialidade na bola parada.

O lance não é acaso: trata-se de uma marca registrada da atleta. Em 2025, três dos quatro gols anotados por Andressinha saíram em cobranças de falta, o que representa 75% de sua produção ofensiva na temporada, segundo dados do Sofascore.

O número evidencia não apenas a qualidade técnica da meio-campista nesse fundamento, mas também como o Palmeiras encontra nela uma alternativa estratégica para destravar jogos complicados.

Neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), as palestrinas enfrentam o Cruzeiro na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), valendo vaga na decisão. O Palmeiras terá que reverter um placa de 3 a 1.

Andressinha no Palmeiras

Antes de chegar ao Verdão, Andressinha teve passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro. Natural de Roque Gonzales (RS), ela iniciou a carreira no Pelotas, em 2009, para depois passar por Kindermann, Houston Dash (EUA), Tiradentes (PI), Iranduba (AM) e Portland Thorns FC, também dos Estados Unidos.

Em 2020, chegou ao Corinthians, clube que permaneceu por duas temporadas. Foram 61 jogos com a camisa alvinegra, com oito gols marcados e dez assistências. No Palmeiras, são 43 jogos, sete gols e oito assistências até o momento. Na temporada passada, ela ficou meses no departamento médico devido uma lesão de ligamento no joelho direito.

