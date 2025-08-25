O Cruzeiro iniciou nesta segunda-feira (25) a venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Palmeiras, pela volta da semifinal do Brasileirão Feminino. A bola rola no domingo (31), às 10h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

A venda começou às 10h, com exclusividade para os Sócios 5 Estrelas, e às 14h será liberada ao público geral. Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sócios pagam o preço promocional de R$ 20. Cada CPF pode adquirir até cinco ingressos.

A torcida visitante deverá comprar os bilhetes pelo BaladAPP (site ou aplicativo), também a partir das 14h desta segunda. O acesso será pelo Portão 10, com preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Portões abrem às 9h, e o Cruzeiro alerta que os ingressos só poderão ser acessados via celular, pelo app oficial Nação Azul. Não é permitida a impressão do QR Code.

Cruzeiro vence jogo de ida e encaminha vaga na final

De virada, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1 neste domingo (24), na Arena Barueri, e construiu uma vantagem de dois gols.

O Verdão começou em cima e balançou a rede logo aos 2 minutos, mas Amanda Gutierres estava em posição irregular. O Cruzeiro respondeu em seguida, em cabeceio defendido por Tapia.

As Palestrinas retomaram o controle com pressão pós-perda e mantiveram as Cabulosas presas no campo de defesa durante a maior parte do primeiro tempo.

Semana do futebol feminino: finais do Brasileirão, brasileiras em campo pelo mundo e mais

Na volta do intervalo, o Cruzeiro reagiu. Aos 3 minutos, Byanca Brasil cruzou da esquerda e Letícia desviou para empatar. Na sequência, Vanessinha arrancou em velocidade e virou o jogo.

O terceiro saiu dos pés de Gaby Soares, após grande jogada de Byanca Brasil pela linha de fundo. O Palmeiras ainda assustou com Espinales, que chutou com perigo da entrada da área, mas a bola passou rente ao gol de Camila.

Cruzeiro x Palmeiras

Data: 31/08/2025 (domingo) Horário: 10h30 Competição: Semifinal do Brasileirão Feminino (volta) Local: Arena Independência, Belo Horizonte Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no Nação Azul (site e aplicativo) para a torcida cruzeirense e BaladAPP (site e aplicativo) para torcedores visitantes