O Grêmio para enfrentar o Internacional em busca da sua primeira vitória no Brasileirão Feminino neste sábado, 16h, no Sesc Campestre. Leidiane destacou o tamanho do confronto e a atmosfera diferente que envolve partidas desse porte, sobretudo pela relevância para o clube e para a torcida.

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— Clássico é sempre um jogo muito grande. Sabemos da importância que ele tem para o clube e para a torcida, então a expectativa é muito boa para viver esse momento — diz ela.

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Além do simbolismo, Leidiane enxerga o duelo como uma oportunidade importante para o Grêmio ganhar confiança e buscar uma reação no campeonato. A equipe ocupa a parte de baixo da tabela, na 16ª colocação, com apenas um ponto somado em quatro jogos e ainda sem vencer, cenário que aumenta o peso do confronto.

— É um tipo de jogo que pode dar ainda mais confiança para o grupo. Uma vitória em um clássico sempre traz um gás diferente para a sequência da temporada — avalia Leidiane.

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A meia também ressaltou a intensidade da preparação do elenco, ciente de que detalhes podem ser determinantes em um duelo equilibrado como o Gre-Nal.

— Estamos treinando forte, ajustando os detalhes e seguindo tudo que a comissão técnica vem pedindo. Sabemos que clássico é decidido nos detalhes, então a concentração precisa ser máxima — finaliza.

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Grêmio x Internacional pelo Brasileirão Feminino

O clássico entre Internacional e Grêmio será disputado neste sábado (28), às 16h, no Estádio SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, pela sequência do Brasileirão Feminino. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e contará com a presença da torcida, que poderá garantir entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.