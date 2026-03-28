O São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 0 nesta sexta-feira pela quinta rodada do Brasileirão Feminino com uma atuação que se sobressai a tudo o que a equipe havia apresentado até o momento. Mais do que o resultado, o clássico evidenciou um time leve, solto e, principalmente, muito bem organizado taticamente, mérito do elenco e do técnico Thiago Viana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte no seu time do coração no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Até então, o São Paulo acumulava duas vitórias apertadas, um empate e uma derrota, com produção ofensiva discreta de cinco gols em quatro jogos. Diante do Palmeiras, porém, o cenário foi outro. Mesmo com menos posse de bola, 45% contra 55%, o Tricolor foi muito mais objetivo e incisivo. Foram 15 finalizações contra apenas 7 das rivais, sendo seis no alvo, enquanto o Palmeiras não acertou sequer uma tentativa no gol.

continua após a publicidade

Aline Milene comemora gol pelo Tricolor. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A leitura de jogo foi determinante. O São Paulo identificou rapidamente um Palmeiras desorganizado, com atletas atuando fora de suas funções habituais e sem conseguir sustentar uma identidade coletiva, algo incomum se tratando do time de Rosana Augusto. A equipe tricolor explorou esses espaços com inteligência, acelerando o jogo nos momentos certos.

Individualmente, a atuação também chama atenção. Isa Guimarães foi incansável, agressiva no ataque e um problema constante para a zaga adversária. Carol Gil mais uma vez mostrou por que é considerada uma peça diferenciada, com impacto direto no jogo. Já Aline Milene voltou a ser decisiva em clássico.

continua após a publicidade

Carol Gil saiu do banco para marcar um dos gols do São Paulo contra o Palmeiras. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Outro ponto relevante foi a estreia de Calazans entre as titulares. A zagueira demonstrou segurança, boa capacidade de recuperação e qualidade técnica acima da média, além de uma maturidade que chama atenção para uma jovem de 20 anos. No meio-campo, Preininger se destacou pela leitura e pelos passes que quebraram linhas, sendo peça fundamental na construção das jogadas mais perigosas.

🆕 Hoje a nossa zagueira Luíza Calazans, formada na #BaseFeminina, estreou como titular e ajudou a defesa a sair sem sofrer gols!!#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/D6TtWhBx9u — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 28, 2026

Em síntese, foi um São Paulo foi mais eficiente para transformar volume em perigo real. A atuação coletiva, aliada aos bons desempenhos individuais, faz deste clássico a apresentação mais consistente da equipe na temporada e um indicativo claro de evolução.