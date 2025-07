A Ferroviária oficializou nesta terça-feira (1º) o retorno do técnico Leonardo Mendes, campeão da Libertadores Feminina com o clube em 2015. Ele assume o comando da equipe no Brasileirão após a saída de Jéssica de Lima, demitida em junho.

O principal desafio de Mendes será liderar a Locomotiva na fase final do Campeonato Brasileiro Feminino. Classificada para as quartas de final, a Ferroviária enfrenta o São Paulo em busca de uma vaga na semifinal.

— Estou muito feliz com o retorno, com a receptividade e por estar de volta para casa. Estou ansioso para estar no campo. É o meu lugar, é onde gosto de estar. Essa primeira semana será importante para nos organizarmos e planejarmos — declarou o treinador.

Após deixar a Ferroviária em 2022, Leonardo Mendes teve passagens pelas categorias de base do Palmeiras e comandou o time sub-20 masculino do Bahia. Agora de volta ao futebol feminino, o treinador comparou o cenário atual da modalidade com o que vivenciou há dez anos.

— A evolução do futebol feminino foi muito grande e ainda há espaço para crescer. Mesmo sem estar no dia a dia recentemente, acompanhei essa transformação de perto. Nunca me afastei da modalidade — mesmo atuando no masculino — e isso me permite chegar aqui muito preparado — afirmou. O técnico também destacou a crescente qualidade física, técnica e tática no futebol praticado por mulheres.

Ferroviária tenta retomar a boa fase no Brasileirão

A Ferroviária tenta superar uma fase instável no Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe de Araraquara venceu apenas um dos últimos cinco jogos da primeira fase, mas ainda assim garantiu a classificação em sexto lugar.

Paralelamente, a Locomotiva disputa o Campeonato Paulista Feminino, onde ocupa atualmente a terceira colocação na tabela.

Guerreiras Grenás estão classificadas à segunda fase do Brasileirão feminino. (Foto: Ferroviária/Divulgação)

A diretora de futebol da Ferroviária, Nuty Silveira, explicou a escolha por Leonardo Mendes para reassumir o comando técnico da equipe, destacando o histórico do treinador e a oportunidade de adaptação durante a pausa na competição.

— Começamos a avaliar a contratação a partir de um balanço não apenas dos resultados, mas também do rendimento da equipe. Dentro desse contexto e do planejamento que temos para a temporada, entendemos que este era o momento ideal para a mudança. A parada no calendário nos dá tempo para que o novo treinador, o Léo, possa se adaptar e implementar sua metodologia — afirmou Nuty.

A dirigente também ressaltou a conexão de Mendes com o clube e com a modalidade:

— O Léo já trabalhou com o futebol feminino da Ferroviária, onde conquistou o título da Libertadores em 2015. Além disso, tem uma trajetória no futsal feminino em Araraquara, o que reforça seu vínculo com a modalidade. Valorizamos profissionais que entendem o projeto e se identificam com a nossa proposta — completou.