Futebol Feminino

CBF define confrontos das fases iniciais da Copa do Brasil Feminina 2026

Competição inicia em 22 de abril

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
16:58
Atualizado há 4 minutos
Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Copa do Brasil Feminina tem jogos definidos. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A CBF realizou o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil Feminina na tarde desta segunda-feira (23), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O torneio reúne 66 clubes de todas as regiões do país.

A fase preliminar tem data-base no dia 22 de abril e a primeira fase no dia 29. Nesta temporada, a CBF precisou ajustar o chaveamento das fases porque a Série A1 do Brasileirão tem 18 clubes, o que não encaixa no formato tradicional de mata-mata. Na prática, dois times da A1 são "rebaixados" para entrar já na 2ª fase, enquanto outros dois da A2 começam desde a 1ª fase. Desta forma, na 1ª fase, participam 32 clubes; na 2ª fase, entram 16 equipes; e, por fim, na 3ª fase, ficam os 16 clubes mais bem posicionados da A1, completando o chaveamento.

Copa do Brasil Feminina

Fase preliminar

  • Sampaio Corrêa x Portuguesa-AP
  • Pantanal x Liga São João

Primeira fase

  1. Paraíso x Ypiranga-AP
  2. Prosperidade x Brasil de Farroupilha
  3. Cresspom x Juventude-SE
  4. Araguari x Itapuense
  5. Ipojuca x Remo
  6. Galvez x União-RN
  7. São Raimundo-RR x Heips
  8. Penarol-AM x Atlético-BA
  9. Realidade Jovem x Itabirito
  10. Coritiba x Mixto-PB
  11. Pérolas Negras x Pantanal ou Liga São João
  12. Criciúma x R4
  13. Rolim de Moura x Mauaense
  14. Guarani de Paripueira x São José-SP
  15. Sampaio Corrêa ou Portuguesa-AP x Várzea Grande-MT
  16. Tiradentes-PA x Planalto-GO
Jogadoras do Palmeiras erguem a taça da Copa do Brasil feminina (Foto: Jeferson De Paula/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Segunda e terceira fase

Equipes que se classificarem + demais equipes da A2 e A1.

