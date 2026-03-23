CBF define confrontos das fases iniciais da Copa do Brasil Feminina 2026
Competição inicia em 22 de abril
A CBF realizou o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil Feminina na tarde desta segunda-feira (23), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O torneio reúne 66 clubes de todas as regiões do país.
A fase preliminar tem data-base no dia 22 de abril e a primeira fase no dia 29. Nesta temporada, a CBF precisou ajustar o chaveamento das fases porque a Série A1 do Brasileirão tem 18 clubes, o que não encaixa no formato tradicional de mata-mata. Na prática, dois times da A1 são "rebaixados" para entrar já na 2ª fase, enquanto outros dois da A2 começam desde a 1ª fase. Desta forma, na 1ª fase, participam 32 clubes; na 2ª fase, entram 16 equipes; e, por fim, na 3ª fase, ficam os 16 clubes mais bem posicionados da A1, completando o chaveamento.
Copa do Brasil Feminina
Fase preliminar
- Sampaio Corrêa x Portuguesa-AP
- Pantanal x Liga São João
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Primeira fase
- Paraíso x Ypiranga-AP
- Prosperidade x Brasil de Farroupilha
- Cresspom x Juventude-SE
- Araguari x Itapuense
- Ipojuca x Remo
- Galvez x União-RN
- São Raimundo-RR x Heips
- Penarol-AM x Atlético-BA
- Realidade Jovem x Itabirito
- Coritiba x Mixto-PB
- Pérolas Negras x Pantanal ou Liga São João
- Criciúma x R4
- Rolim de Moura x Mauaense
- Guarani de Paripueira x São José-SP
- Sampaio Corrêa ou Portuguesa-AP x Várzea Grande-MT
- Tiradentes-PA x Planalto-GO
Segunda e terceira fase
Equipes que se classificarem + demais equipes da A2 e A1.
