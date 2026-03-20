Onde assistir à 4ª rodada do Brasileirão Feminino 2026: jogos, horários e transmissões
Flamengo e Cruzeiro abrem a rodada nesta sexta-feira (20), no Luso-Brasileiro
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A quarta rodada do Brasileirão Feminino chega com expectativa alta após um início de campeonato equilibrado e com vários clubes ainda invictos. Equipes como Palmeiras, Cruzeiro, Santos e Flamengo largaram bem e dividem as primeiras posições, enquanto outros times buscam recuperação para não se distanciar do pelotão de frente já nas primeiras semanas.
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O torneio mantém o formato de pontos corridos na primeira fase, com 18 clubes se enfrentando em turno único. Ao fim das 17 rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os últimos colocados lutam contra o rebaixamento.
Nesta rodada, os confrontos prometem mexer diretamente com a parte de cima da tabela, além de duelos importantes na briga por reação. A distribuição das transmissões segue variada, com partidas exibidas em TV fechada, TV aberta e plataformas digitais.
Jogos da 4ª rodada e onde assistir
Flamengo x Cruzeiro — Sportv
Atlético-MG x Internacional — TV Brasil
Bahia x Santos — NSports
Ferroviária x Grêmio — CBF TV
Mixto-MT x Botafogo — CBF TV
Palmeiras x Vitória — NSports
Bragantino x Juventude — CBF TV
Fluminense x São Paulo — Sportv
Corinthians x América-MG — TV Brasil
Classificação do Brasileirão Feminino após 3 rodadas
Palmeiras — 9 pontos, saldo +6
Cruzeiro — 7 pontos, saldo +4
Santos — 7 pontos, saldo +4
Flamengo — 7 pontos, saldo +3
Fluminense — 7 pontos, saldo +2
São Paulo — 6 pontos, saldo +1
Ferroviária — 6 pontos, saldo 0
Internacional — 4 pontos, saldo +1
Bragantino — 4 pontos, saldo 0
Corinthians — 4 pontos, saldo 0
Botafogo — 4 pontos, saldo 0
Juventude — 4 pontos, saldo 0
Bahia — 3 pontos, saldo -2
Vitória — 1 ponto, saldo -2
Atlético-MG — 1 ponto, saldo -3
Mixto-MT — 1 ponto, saldo -4
Grêmio — 0 ponto, saldo -3
América-MG — 0 ponto, saldo -7
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