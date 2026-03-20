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Onde assistir à 4ª rodada do Brasileirão Feminino 2026: jogos, horários e transmissões

Flamengo e Cruzeiro abrem a rodada nesta sexta-feira (20), no Luso-Brasileiro

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
17:50
Confronto entre Cruzeiro e Flamengo pela quinta rodada do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraConfronto entre Cruzeiro e Flamengo pela quinta rodada do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: CBF/Divulgação)
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A quarta rodada do Brasileirão Feminino chega com expectativa alta após um início de campeonato equilibrado e com vários clubes ainda invictos. Equipes como Palmeiras, Cruzeiro, Santos e Flamengo largaram bem e dividem as primeiras posições, enquanto outros times buscam recuperação para não se distanciar do pelotão de frente já nas primeiras semanas.

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O torneio mantém o formato de pontos corridos na primeira fase, com 18 clubes se enfrentando em turno único. Ao fim das 17 rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os últimos colocados lutam contra o rebaixamento.

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Nesta rodada, os confrontos prometem mexer diretamente com a parte de cima da tabela, além de duelos importantes na briga por reação. A distribuição das transmissões segue variada, com partidas exibidas em TV fechada, TV aberta e plataformas digitais.

Jogos da 4ª rodada e onde assistir

Flamengo x Cruzeiro — Sportv
Atlético-MG x Internacional — TV Brasil
Bahia x Santos — NSports
Ferroviária x Grêmio — CBF TV
Mixto-MT x Botafogo — CBF TV
Palmeiras x Vitória — NSports
Bragantino x Juventude — CBF TV
Fluminense x São Paulo — Sportv
Corinthians x América-MG — TV Brasil

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Classificação do Brasileirão Feminino após 3 rodadas

Palmeiras — 9 pontos, saldo +6
Cruzeiro — 7 pontos, saldo +4
Santos — 7 pontos, saldo +4
Flamengo — 7 pontos, saldo +3
Fluminense — 7 pontos, saldo +2
São Paulo — 6 pontos, saldo +1
Ferroviária — 6 pontos, saldo 0
Internacional — 4 pontos, saldo +1
Bragantino — 4 pontos, saldo 0
Corinthians — 4 pontos, saldo 0
Botafogo — 4 pontos, saldo 0
Juventude — 4 pontos, saldo 0
Bahia — 3 pontos, saldo -2
Vitória — 1 ponto, saldo -2
Atlético-MG — 1 ponto, saldo -3
Mixto-MT — 1 ponto, saldo -4
Grêmio — 0 ponto, saldo -3
América-MG — 0 ponto, saldo -7

Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)

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