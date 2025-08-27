Entenda o formato das eliminatórias da Champions League Feminina

A Champions League Feminina está de volta nesta quarta-feira (27), com os jogos da segunda pré-eliminatória. Nesta etapa, os times disputam "mini-campeonatos" entre chaves para avançar à próxima fase. Os jogos começam a partir das 5h (de Brasília).

Das 21 partidas que serão disputadas, há alguns times de camisa pesada no futebol masculino, mas ainda buscam seu espaço no cenário feminino. Entre eles, entram em campo o Manchester United, a Inter de Milão e a Roma. Haverá também uma brasileira em campo pelo Braga, de Portugal, a meia Malu Schmidt.

Arsenal é o atual campeão da Champions League Feminina (Foto: Reprodução/UEFA)

Entenda o formato da Champions League Feminina

Assim como na masculina, a Champions League Feminina agora também será disputada em formato de liga, aumentando de 16 para 18 equipes. Antes desta etapa, três fases eliminatórias são realizadas para que se chegue aos nove times que avançam para enfrentar os gigantes europeus. Eles serão divididos em "Caminho dos Campeões", com quatro classificados, e o "Caminho das Ligas", que terá cinco.

O Caminho dos Campeões começou com a primeira pré-eliminatória, que terminou em 2 de agosto e classificou seis times: ABB Fomget (Turquia), Athlone Town (Irlanda), Lanchukhuti (Geórgia), Ljuboten (Macedônia do Norte), Racing Union Luxembourg (Luxemburgo) e Spartak Myjava (Eslováquia).

Eles se juntaram a 22 outros para a disputa do mini-torneio nesta quarta-feira (27). Os sete que avançarem, se juntam ao St. Polten na terceira pré-eliminatória do Caminho dos Campeões

O Caminho da Liga começa já na segunda pré-eliminatória, em que 15 times duelam entre si em quatro mini-torneios. Os vencedores se unem ao Real Madrid, Hacken, Paris FC, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt e Sporting na terceira fase da eliminatória. Os confrontos da última etapa serão sorteados no dia 31 de agosto, com jogos previstos para 11 e 18 de setembro.

Confira os jogos desta quarta-feira

Caminho da Liga

Com exceção do Grupo 4, em que um dos finalistas já está definido, os demais jogam uma semifinal. Os vencedores disputam a final e os perdedores uma disputa de terceiro lugar, ambos previstos para o dia 30 de agosto.

Grupo 1 - anfitrião: Hammarby

Manchester United x PSV

Hammarby x Metalist 1925 Khariv

Grupo 2 - anfitrião: Sparta Praha

Roma x Aktobe

Sparta Praha x Nordsjælland

Grupo 3 - anfitrião: Inter de Milão

Brann x Inter de Milão

Valur x Braga

Grupo 4 - anfitrião: Austria Wien

FC Minsk x Glasgow City ou Austria Wien

Caminho dos Campeões

Assim, como o descrito para o Caminho da Liga, os grupos jogam uma semifinal e uma final, tendo ainda a disputa de terceiro lugar, prevista para a mesma data.

Grupo 1 - anfitrião: Mura

BIIK-Shymkent x GKS Katowice

Mura x Spartak Myjava

Grupo 2 - anfitrião: Apollon LFC

Apollon LFC x Young Boys Fortuna Hjørring x Hibernian

Grupo 3 - anfitrião: OH Leuven

Rosengård x Ljuboten

SFK 2000 Sarajevo x OH Leuven

Grupo 4 - anfitrião: Vllaznia

Ferencváros x Racing Union Luxembourg

Vllaznia x Dinamo BSUPC

Grupo 5 - anfitrião: Gintra

Vorskla Poltava x Lanchukhuti Gintra x Farul Constanta

Grupo 6 - anfritrião: Twente

Breidablik x Athlone Town

Twente x Crvena Zvezda

Grupo 7 - anfitrião: HJK Helsinki

Slavia Praha x ABB Fomget

Vålerenga x HJK Helsinki

Equipes já classificadas para a fase de liga da Champions Feminina

Há nove equipes já confirmadas na fase de liga da competição. O Arsenal, atual campeão, e o Barcelona, vice, já estão com a vaga garantida. Além deles, Chelsea, Bayern de Munique, Wolfsburg, Lyon, PSG, Benfica e Juventus também estão classificados.