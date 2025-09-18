Com Palmeiras e Grêmio na disputa, RedeTV! transmite o Brasil Ladies Cup 2025

A RedeTV! irá transmitir a 5ª edição da Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que reunirá pela primeira vez grandes clubes do futebol sulamericano. Esta edição contará com apenas quatro equipes: Grêmio, Palmeiras, Gimnasia LP, da Argentina, e Peñarol, do Uruguai. O torneio acontece entre os dias 16 a 19 de outubro, no Estádio do Canindé em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A emissora fará a transmissão ao vivo pela televisão e também exibirá as partidas em suas plataformas digitais. Serão apenas quatro confrontos, sendo doiss de semifinal, uma disputa pelo terceiro lugar, e uma final.

No próximo dia 16 de outubro, Grêmio e Peñarol, do Uruguai, dão o pontapé inicial na competição, a partir das 18h30. A partida terá transmissão pelo RedeTV! Go, serviço gratuito de streaming e no canal oficial da emissora no YouTube. Quem optar por assistir pelo celular, tablet ou TV conectada, poderá acompanhar todos os lances com a narração de Fernando Fontana.

continua após a publicidade

No mesmo dia, às 21h40, Palmeiras e Gimnasia (ARG) disputam uma vaga na grande final. O duelo também será transmitido ao vivo, simultaneamente na TV, YouTube e pelo aplicativo RedeTV! Go.

A disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão da competição serão exibidos no dia 19 de outubro, às 15h e 18h30, respectivamente, também em formato multiplataforma.

continua após a publicidade

O que é a Brasil Ladies Cup?

Inaugurado em 2021, a Brasil Ladies Cup se consolidou como um dos torneios mais relevantes do calendário do futebol feminino. Com participação de clubes nacionais como os campeões São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e o Grêmio (2024), a premiação recebida compensa o esforço das atletas. Serão distribuidos R$ 50 mil para o campeão do torneio e R$ 30 mil para o vice.