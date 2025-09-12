Kerolin estreia e ajuda City a vencer a primeira no Campeonato Inglês Feminino

Pela segunda rodada do Campeonato Inglês Feminino, o Manchester City venceu o Brighton por 2 a 1, de virada, e Kerolin teve um papel importante na primeira vitória do time na temporada. A brasileira saiu do banco no segundo tempo e participou da construção da jogada do gol de Hasegawa, que deu números finais à partida desta sexta-feira (12).

A brasileira estava lesionada e não foi relacionada para a estreia da WSL (Women's Super League), em que o City perdeu por 2 a 1 para o Chelsea, no Stamford Bridge. Recuperada, começou na reserva e entrou aos 18 da segunda etapa.

Como foi a estreia de Kerolin no Campeonato Inglês Feminino

No primeiro tempo, Fran Kirby abriu o placar para o Brighton, mas a artilheira Bunny Shaw igualou o placar aos 13 da segunda etapa. Com o jogo empatado, Kerolin entrou aos 18 do segundo tempo no lugar de Iman Beney e não demorou muito para que o Manchester City tomasse a frente do marcador.

Aos 29 minutos, Hasegawa recebeu na entrada da área e tabelou com Kerolin, no pivô, que devolveu para japonesa já invadindo a área, encontrar a compatriota Aoba Fujino. Cara a cara com a goleira Nnadozie, teve frieza para bater colcocado e marcar o gol da vitória.

A atacante chegou ao clube no início de 2025 cercada de expectativas após se destacar na NWSL e com a Seleção Feminina. Na liga norte-americana, jogando pelo North Caroline Courage, foi a primeira brasileira a ser eleita MVP, sendo também vice-artilheira da edição de 2023. No ano seguinte, conquistou a prata nos Jogos Olímpicos com o Brasil. O vínculo de Kerolin com o Manchester City vai até 2028.

Na Arábia, Adriana marca, mas não impede derrota do Al-Qadsiah

Na estreia da Liga Feminina da Arábia Saudita na temporada, o Al-Qadsiah foi derrotado pelo Al-Hilal por 4 a 3 com duas brasileiras em campo. Depois de sofrer dois a zero no primeiro tempo, Adriana deu assistência para Garrec descontar. Na segunda etapa, a atacante empatou com passe decisivo da compatriota Rayanne Machado. No entanto, Oshoala e Jéssica Silva marcaram para recolocar o timem vantagem. Nos acréscimos Marozsán diminuiu, mas não evitou a derrota.

Próximos jogos de Kerolin pelo Campeonato Inglês Feminino

O Manchester City de Kerolin volta à campo no dia 19 (sexta-feira), às 15h30, para enfrentar o Tottenham no BetWright Stadium. Depois, terá o primeiro desafio da FA Cup Feminina contra o Everton, no dia 24 (quarta-feira).

