A atacante Kerolin, do Manchester City, marcou presença no treino da Seleção Brasileira feminina nesta sexta-feira (24), no Etihad Stadium, em Manchester, véspera do amistoso contra a Inglaterra. A jogadora, que mora na cidade por defender o clube inglês, foi ao estádio apenas para acompanhar a atividade, já que se recupera de uma lesão.

Kerolin, que ficou fora da última convocação justamente por conta do problema físico, aproveitou a visita para cumprimentar as companheiras de Seleção e conversar com o técnico Arthur Elias. O reencontro foi marcado por apoio mútuo, em meio à preparação da equipe para os compromissos desta Data Fifa.

A atacante não entra em campo desde 19 de setembro, data do duelo entre Manchester City e Tottenham pela WSL, o Campeonato Inglês. Na ocasião, o City venceu por 5 a 1 e Kerolin deu um assistência. Pela Seleção, Kerolin foi campeã da Copa América Feminina, disputada em julho, e é peça importante do time de Arthur Elias.

Kerolin em campo pelo Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Manchester City)

Amistosos do Brasil nesta Data Fifa

A Seleção Brasileira feminina joga neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, em amistoso internacional no Etihad Stadium, em Manchester.

Na próxima terça-feira (28), o time enfrenta a Itália às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

• Sábado (25): Inglaterra x Brasil – 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester

• Terça-feira (28): Itália x Brasil – 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma

