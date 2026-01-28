Europeus repercutem jogo de Estevão na Champions League: 'Primeira vez'

O Chelsea venceu o Napoli por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), fora de casa, pela última rodada da fase de Liga da Champions League. Diante da vitória, a equipe inglesa se classificou de forma direta para as oitavas do torneio europeu. Apesar disso, o atacante Estevão foi alvo de críticas por parte de torcedores ingleses.

continua após a publicidade

➡️ Chelsea e astro chegam a acordo, e jogador tem contrato rescindido

O brasileiro, de fato, teve uma atuação apagada durante os 74 minutos em que esteve em campo. Nas redes sociais, a atuação de Estevão dividiu opiniões. Alguns torcedores ingleses se surpreenderam com a pouca participação do atleta, outros chamaram atenção para o posicionamento dele. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Essa partida foi incrível, foi a primeira vez que presenciei algo assim".

Tradução: "Ele escalou Estevão fora de posição por 75 minutos e depois o substituiu por Garnacho".

Tradução: "Estevão deu um show nas pontas no último jogo, e neste jogo ele jogou mais centralizado. Bobagem".

Tradução: "Não foi o melhor jogo do Estevão".

Tradução: "É assim que Estevão fica quando não recebe bolas soltas e não tem caminho livre para o gol".

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Napoli x Chelsea?

Texto por: João Pedro Rodrigues

O Chelsea começou com mais controle da posse de bola, mas sem conseguir criar perigo de gol ao Napoli. Perto da marca dos 20 minutos, em cobrança de falta de Enzo Fernández, o árbitro marcou pênalti por toque na mão de Juan Jesus, que estava na barreira. Na cobrança, o próprio meia argentino bateu e abriu o placar aos Blues.

continua após a publicidade

Com o gol, o Napoli reagiu e começou a aproveitar os espaços deixados pelo Chelsea no ataque. Na primeira, Antonio Vergara ficou com sobra da bola na entrada da área, driblou Wesley Fofana e marcou belo gol para empatar o duelo. Antes do intervalo, Mathías Olivera apareceu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Rasmus Hojlund, que finalizou de primeira e virou a partida em Nápoles.

No retorno da partida, brilhou a estrela de João Pedro. Aos 15 minutos, o brasileiro recebeu na intermediária, carregou e, de fora da área, marcou um golaço para empatar a partida. Perto dos 40 minutos, em contra-ataque, João Pedro tabelou com Cole Palmer, conduziu a bola pelo campo, invadiu a área e marcou o gol da vitória do Chelsea, fora de casa.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do futebol internacional! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável