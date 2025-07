A Juventus, da Itália, tem interesse na contratação da atacante Day Silva, de 25 anos, que pertence ao São Paulo. Segundo apuração do Lance!, uma proposta pela atleta deve ser oficializada nos próximos dias.

A jogadora tem contrato com o clube paulista até 31 de dezembro deste ano. Em contato com a reportagem, o São Paulo destacou que não há proposta oficial e não comentou sobre uma possível extensão de contrato.

O time italiano, por sua vez, vê duas formas de fechar negócio: caso opte por adquirir Day já nesta janela, será mediante pagamento de multa rescisória (que não teve valores divulgados) ou pode aguardar o fim da temporada e ter a atacante sem custos, por meio de pré-contrato.

Uma fonte ouvida pela reportagem, revelou que Day tem interesse em jogar no exterior, mas seu staff ainda avalia a possibilidade de renovação com o clube paulista.

Day Silva chama atenção do futebol italiano

Daiane Silva dos Santos, ou Day Silva, como é conhecida, é natural do Eusébio, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

A atacante iniciou a carreira no Menina Olímpica, um projeto social, para depois passar por clubes como Juazeiro (CE), Ceará e Fortaleza. No Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, foi campeã da Série A2 em 2022.

Em 2023, foi o destaque do AD Taubaté, com 10 gols em 20 jogos, e chamou atenção do São Paulo. Desde 2024 no clube, soma 16 jogos e cinco gols, com o título da Supercopa Feminina conquistado nesta temporada.

O faro finalizador e os bons números da atleta em diferentes clubes que defendeu são fatores positivos para o mercado estrangeiro, que começa a ver com mais atenção o futebol brasileiro para além de atletas que atuam pela Seleção Brasileira.

Futebol feminino na Juventus

O time feminino da Juventus teve início em 2017 e logo se tornou uma potência da modalidade no país. Em menos de uma década de atividades, a Velha Senhora conquistou seis títulos da liga, quatro títulos da Coppa Italia e quatro títulos da Supercoppa Italiana.

Nesta temporada, disputou a Champions League Feminina, mas acabou caindo na fase de grupos do torneio. Atualmente, as italianas não têm jogadoras brasileiras no elenco, mas contam com uma série de estrangeiras. Os principais nomes do elenco são as atacantes Sofia Cantore e Cristiana Girelli.