Palmeiras vence Pachuca e está na final da The Women’s Cup

O Palmeiras venceu o Pachuca por 3 a 0 na noite deste domingo (20), na Arena Barueri, e está na decisão da The Women's Cup. As palestrinas balançaram as redes com Brena, Soll e Tainá Maranhão.

O Verdão enfrenta o Racing Louisville na decisão, marcada para a próxima quinta-feira (24), às 20h. Será o reencontro do Palmeiras com o time norte-americano após uma vitória nas penalidades na edição 2024 da The Women's Cup. Já as mexicanas disputam o terceiro lugar contra o São Paulo, no mesmo dia, às 17h.

Palmeiras vence sem dificuldade

Mesmo sem a artilheira Amanda Gutierres, que está na Copa América com a Seleção, o Palmeiras conseguiu se impor e mostrou superioridade técnica em relação às adversárias. O Pachuca, por sua vez, reclamou da atuação da arbitragem em lances importantes.

As palestrinas abriram o placar aos 25 do primeiro tempo. Em jogada de escanteio, Andressinha encontrou Brena na área, que não desperdiçou e fez 1 a 0 para o Palmeiras.

Aos 39, o Verdão ampliou. Com passe de Brena, a atacante Soll chutou forte, a goleira mexicana Esthefanny Barreras falhou e ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo gol palmeirense.

Na segunda etapa, Tainá Maranhão converteu um pênalti marcado por falta na área. Com um gol e uma assistência, a meio-campista Brena foi eleita a melhor em campo.

Final da The Women's Cup

Data: quinta-feira, 24 de julho

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Onde assistir: BandSports, Record News e GOAT

O que é a The Women’s Cup?

A The Women’s Cup é a principal plataforma global de futebol feminino. Criada em 2021, nos Estados Unidos, a competição reúne clubes de destaque em torneios amistosos de alto nível. Desde então, já participaram 20 equipes, como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid, River Plate e Club América.

É a segunda vez que Palmeiras disputa o torneio. Em 2024, em sua primeira participação, foi vice-campeão após perder a final para a Juventus.